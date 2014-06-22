برگزاری کارگاه آموزش محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگسرای فناوری اطلاعات با هدف آموزش و استفاده از نو آوری های جدید در زندگی، کارگاه های آموزش محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه ( UCMAS) را ویژه کودکان برگزار می کند.

برنامه حساب ذهنی UCMAS یک برنامه منحصر به فرد برای رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دینو ونگ در کشور مالزی ابداع شد. این برنامه با استفاده از یک سیستم محاسبه نوآورانه با به‌کارگیری چرتکه، سبب پویایی مغز (نیمکره‌ چپ و نیمکره‌ راست) به طور هم ‌زمان می‌شود.

کودکان در سنین بین 5 تا 13 سال با یادگیری محاسبه ذهنی سریع و دقیق ظرفیت ذهن خود را توسعه می‌دهند که این سبب بهبود مهارت‌هایی نظیر مدیریت زمان، تمرکز و توانایی حل مسأله می‌شود و به موفقیت در همه رشته‌ها و زندگی روزمره می انجامد.

این کارگاه آموزشی با مشارکت موسسه کودکان هوشمند روزهای دوشنبه ساعت 14 و 16 در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.