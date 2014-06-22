ساخت آزادراه و بزرگراه در كشور قوت می گیرد/مجتمع هاي رفاهي بين راهی نبايد پراكنده باشند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعيل غلامی ظهر يكشنبه در مراسم معارفه مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان همدان اظهار داشت: حمل و نقل موضوعي راهبردي و زيربنايي بوده و ارائه خدمات در بخش هاي مختلف اهميت اين موضوع را نشان مي دهد.

وي با بيان اينكه بيشتر حمل و نقل استان همدان از طريق جاده انجام مي شود، بيان داشت: با راه اندازي خط راه آهن همدان قسمتي از بار حمل جاده اي در استان همدان كاهش مي يابد.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با تاكيد بر اينكه هدف حمل و نقل جاده اي رضايت مندي مردم است، ابراز داشت: حمل و نقل موضوعي است كه در خدمت كرامت انساني بوده و بايد در توزيع و تخصيص منابع شاخص هاي اجتماعي اين بخش در نظر گرفته شود.

غلامي ادامه داد: به دنبال افزايش آزادراه و بزرگراه در كشور هستيم و قصد بر اين است كه جاده ها را تا جايي كه مي توان از هم جدا و آنها را به جاده هاي چهار خطه تبدیل كرد تا سفر و جا به جايي و حمل و نقل سهل تر انجام شود.

مجتمع هاي رفاهي بين راهی مبلمان جاده اي محسوب مي شوند

وي با اشاره به اينكه مجتمع هاي رفاهي بين راه نبايد به طور پراكنده باشد، افزود: مجتمع هاي رفاهي بين راهی به عنوان مبلمان جاده اي محسوب شده و موجب جلوگيري از اتلاف وقت و افزايش ايمني در جاده ها مي شوند.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با بيان اينكه مردم به دنبال دريافت خدمات بهتر و مطلوبتر از سيستم حمل و نقل هستند، عنوان داشت: هدف اجتماعي حمل و نقل بايد صرفه جويي در وقت و مصرف انرژي باشد و مي توان گفت كه دليل اينكه سيستم حمل و نقل قديمي بوده و در نوسازي موفق نيستيم مي تواند ارزان بودن سوخت باشد.

غلامي انجام كارهاي حمل و نقل مانند خريد بليت و غيره به طور اينترنتي را از مزاياي حمل و نقل عنوان كرد، بيان داشت: اينترنتي شدن خدمات و راه اندازي سايت ها موجب شفاف سازي خدمات حمل و نقل براي مردم شده است.

وي در ادامه با اشاره به ويژگي هاي استان همدان در حوزه حمل و نقل افزود: استان همدان كريدور شرق و غرب بوده و همدان در موقعيت طلايي اين كريدور قرار گرفته است.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به موقعيت همدان از لحاظ گردشگري و ترانزيت كالا نیز اشاره كرد و ابراز داشت: چنانچه استان همدان بتواند در سرويس دهي خدمات حمل و نقل بهبود ایجاد کرده و به نوعي سيستم حمل و نقل و جاده اي استان همدان نوسازي شود در توسعه گردشگري تاثير بالايي دارد.

غلامي با اشاره به اينكه كالا و ترانزيت و گردشگري مزيت هايي است كه تمام نشدني است، بيان داشت: استان همدان اگر در سيستم حمل و نقل پيشرفت حاصل كند و خدمات هتلداري را نيز به طور مطلوب انجام دهد به طور قطع در گردشگري مطرح می شود.