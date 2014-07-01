به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر والایی دبیر دوازدهمین جایزه ادبی با اشاره به حضور چشمگیر آثار نویسندگان و شاعران حوزه هنری در مرحله نهایی دوازدهمین جایزه قلم زرین، عنوان كرد: این نكته را كه بیشتر آثار مرتبط با حوزه هنری در مرحله نهایی داوری حضور دارد، من هم به داوران جشنواره گفتم و دلیل آن را جویا شدم. باید بگویم كه داوران در مراحل داوری آثار از رای یكدیگر با خبر نبودند و هیات مدیره هم معتقد بود كه منصفانه عمل كرده‌ایم و آثاری كه به مرحله نهایی راه یافته‌اند، استحقاق این جایزه را داشته‌اند.

دبیر دوازدهمین دوره جایزه قلم زرین، گفت: این نگرانی را داشته‌ام كه نگاه منفی به جایزه قلم زرین شكل نگیرد و برخی تصور نكنند كه به خاطر ارتباط با حوزه هنری آثار نویسندگان و شاعران این نهاد معرفی شده‌اند. البته در صحبت‌هایی كه با هیات مدیره داشتم آنها هم معتقد بودند كه نباید مقید به این باشیم كه از بیرون چه نگاهی به ما می‌شود و معتقد بودند كه در این دوره ضریب خطای بسیار كمی داشته‌ایم.

وی افزود: آثار راه یافته به بخش نهایی جایزه قلم زرین را خوانده‌ام و بخشی از این آثار را نیز در حال حاضر تهیه كرده‌ام و می‌خوانم و معتقدم این آثار به حق برای حضور در دور نهایی جایزه انتخاب شده‌اند.

والایی درباره برگزاری دوازدهمین دوره جایزه قلم زرین نیز گفت: این جایزه شنبه 14 تیر ماه مصادف با روز قلم، ساعت 18 و 30 دقیقه در تالار مهر حوزه هنری برگزار می‌شود. از محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسوولان این وزارتخانه، علی اكبر ولایتی، حداد عادل و جمع كثیری از اندیشمندان و اهالی ادبیات كشور برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آمده است.