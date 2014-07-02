نابودی 20هزار اصله نخل در روستای چاهه شهرستان جم/ روستاهای جم نیازمند توجه مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزی شهرستان جم با مشکلات بسیار زیادی مواجه است و لازم است که مسئولان ذی‌ربط به منظور بهبود وضعیت کشاورزی شهرستان جم اقدامات سریعی را انجام دهند تا شاهد رونق مجدد فعالیت کشاورزان در این شهرستان باشیم.

بهارستان از بزرگترین روستاهای استان نیازمند تبدیل شدن به شهر است

دهیار روستای بهارستان شهرستان جم ظهر چهارشنبه در دیدار نماینده مردم شهرستان‌های جم، عسلویه، دیر و کنگان در مجلس شورای اسلامی با مسئولان این روستا اظهار داشت: روستاها نقش بسیار مهمی در تولید دارند و نیاز است که همه مسئولان توجه بیشتری به روستاها داشته باشند.

محمدرضا اغنیا با اشاره به وسعت بالا و جمعیت این روستا اشاره کرد و گفت: روستای بهارستان جم با بیش از پنج هزار و 500 نفر جمعیت، از مهاجر پذیرترین و پرجمعیت‌ترین روستاهای استان بوشهر است که روند افزایش جمعیت در آن همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: این روستا در زمان جنگ تحمیلی که میانگین جمعیتی آن در حدود 800 نفر بوده 105رزمنده و 10شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.

اغنیا افزود: تبدیل روستای بهارستان به شهر می‌تواند نقش بسیار مهمی در توسعه این روستا و جلوگیری از مهاجرت مردم از این روستا داشته باشد که امیدواریم با پیگیری مسئولان شاهد انجام این مهم باشیم.

نابودی نخیلات روستای چاهه

رئیس شورای روستای چاهه نیز در این نشست اظهار داشت: روستای چاهه با مشکلات زیادی روبرو است که برخی از این مشکلات مربوط به بخش کشاورزی روستا می‌شود که نیاز است تا فکری به حال کشاورزان شود.

حسن جوهری با اشاره به برخی از مشکلات ایجاد شده برای کشاورزان شهرستان جم، بیان داشت: بیش از 20هزار اصله نخل در روستای چاهه نابود شده است که برای نخلداران بسیار مشکل است.

عضو دیگر شورای اسلامی روستای چاهه نیز در این نشست اظهار داشت: آب یکی از مهمترین مشکلات روستای چاهه است که امیدواریم با تلاش مسئولان مسئله آب در شهرستان جم و به ویژه روستا برای همیشه حل شود.

موسی وطن‌خواه احداث تقاطع غیر هم سطح در ورودی شهرستان جم را به عنوان یکی دیگر از خواسته‌های مردم عنوان کرد و ادامه داد: از دیگر مشکلات مردم می‌توانیم به عدم دسترسی به اینترنت در روستای چاهه اشاره کنیم.

عضو دیگر شورای اسلامی روستای چاهه همچنین به عدم تکمیل سالن ورزشی روستای چاهه اشاره کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های ورزشی همواره مورد تاکید بوده است و امیدواریم محقق شود.

رفع مشکلات آب جم

نماینده مردم شهرستان‌های جم، عسلویه، دیر و کنگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار داشت: مشکلات زیر ساختی در روستاهای شهرستان جم مورد نگرانی است و از همه توان برای رفع آنها استفاده خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام موسی احمدی تصریح کرد: همه مسئولین و فرماندار توانمند شهرستان باید با همکاری با نماینده مجلس برای حل مشکلات تلاش کنند تا شاهد تسریع در حل مشکلات باشیم.

نماینده مردم شهرستان‌های جم، عسلویه، دیر و کنگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روستای بهارستان جم از بزرگترین روستاهای استان بوشهر است که با توجه به پتانسیل ها فراوان باید در تقسیمات کشوری ارتقاء یابد.

وی به آخرین درخواست خود به وزارت کشور درباره ارتقای بهارستان به شهر در سال جدید نیز اشاره کرد و گفت: وزارت کشور بعد از تعیین تکلیف لایحه جامع تقسیمات کشوری در مجلس، ارتقای این روستا در دستور کار قرار می دهد.

احمدی همچنین از پیگیری‌های صورت گرفته برای رفع مشکلات آب در این شهرستان خبر داد و با اشاره به تلاش وزارت نفت برای حل این مشکلات، بیان داشت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه خدمات اینترنت در روستاها نیز در دستور کار است.

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گزارش: موسی قیصری

