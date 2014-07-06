به گزارش خبرگزاری مهر، صنایع آلمان از پیشروترین صنایع موجود در جهان هستند از همین رو همواره مورد جاسوسی کشورهای مختلف قرار می گیرند. در همین رابطه رئیس دستگاه اطلاعاتی ژرمن ها در آستانه سفر "آنگلا مرکل" به پکن، هشدار داد که شرکت های آلمانی از سوی جاسوسان چینی تحت نظر هستند.

رویترز در ادامه با اشاره به هشدار رئیس سازمان اطلاعاتی آلمان می نویسد : "هانس گئورگ ماسن" اعلام کرد : بسیاری از شرکت های آلمانی اهدافی آسان برای جاسوسان هستند.

اشاره ماسن بیشتر به شرکت های کوچکی است که در آلمان نقش با اهمیتی در پیشرفت اقتصاد این کشور دارند.

رئیس سازمان اطلاعاتی آلمان در ادامه گفت : این شرکت ها اغلب نمی دانند که اطلاعات مربوط به فعالیت های آنها از چه اهمیتی برخوردار است از همین رو نکات امنیتی را رعایت نمی کنند. آژانس اطلاعات چین به تنهایی 100 هزار کارمند دارد و این افراد به راحتی می توانند شرکت های آلمانی را تحت نظر قرار بدهند.

رئیس سازمان اطلاعاتی آلمان در حالی چین را متهم به جاسوسی از این کشور اروپایی می کند که حجم مبادلات سالانه دو کشور در سه سال گذشته 140 میلیارد یورو بوده و در سه ماه نخست سال جاری میلادی نیز صادرات آلمان به چین 9.8 درصد رشد داشته است.

همچنین در سفر مرکل به چین نیز گروهی اقتصادی صدر اعظم آلمان را همراهی می کنند و به احتمال زیاد در این سفر، واحدی مشترک میان شرکت هوایی لوفتانزا و هواپیمایی چین دایر می شود.

البته آلمان تنها کشور غربی نیست که چین را متهم به جاسوسی می کند، بلکه آمریکا نیز در سال های اخیر اتهامات مشابهی را علیه پکن مطرح کرده است.