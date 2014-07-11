آمار باورنکردنی از سرقتهای اینترنتی در 4 کشور/ شایع ترین روش دزدیهای جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از سرقت های اینترنتی از طریق ایمیل های ناشناسی صورت می گیرند که بعضا با درخواست های نامعقول از افراد و به طرق مختلف انجام می شوند. به عبارتی، در سرقت و کلاهبرداری های اینترنتی، یک فرد یا گروه با ترفندهایی به اطلاعات شخصی دیگران دسترسی و از آنها سوء استفاده می کنند.



اطلاعات شخصی می تواند رمز ایمیل، استفاده از اطلاعات افراد، ورود به سایت ها و شبکه های اجتماعی و استفاده از عکس ها، فیلم ها و سایر اطلاعات محرمانه کاربران و گاهی هک کردن حساب های شخصی یا سایت های تجاری و دولتی به منظور کلاهبرداری های کلان اقتصادی باشد.

آمارهایی تکان دهنده ای از سرقت های اینترنتی در سطح دنیا

* امریکا



به طور تقریبی سالانه حدود 15 میلیون شهروند امریکایی مورد سرقت هویتی قرار گرفته و خسارت های مالی سرسام آوری به مبلغ 50 میلیارد دلار رخ می دهد. در واقع، هویت 7 درصد از امریکایی ها با سوء استفاده و کلاهبرداری همراه بوده و تقریبا با خسارت مالی 3500 دلاری مواجه می شوند.



سالانه حدود 100 میلیون امریکایی با بی احتیاطی و عدم آشنایی با حفاظت های شبکه اینترنتی، هویت و اطلاعات شخصی خود را در معرض سوء استفاده کلاهبرداران قرار می دهند. این آمار هشدار دهنده حاکی از آن است که این گونه کلاهبرداری ها در امریکا روز به روز در حال افزایش بوده و یکی از جرائم فراگیر و پر هزینه در ایالات متحده امریکا به شمار می رود که مردم را تهدید می کند.



تحقیقات انجام شده در سال 2013 نشان می دهد که بیش از یک میلیون نفر قربانی کلاهبرداری های اینترنتی شده و سارقان بیش از 21 میلیارد دلار را به سرقت برده اند. این آمار در حالی مطرح می شود که امریکا از سال 2009 میلادی بزرگ ترین سرقت های اینترنتی را به خود اختصاص داده است.



بررسی ها نشان می دهد که در سال گذشته 12.6 میلیون امریکایی مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته اند. با پیشرفت روش های شناسایی متقلبان در سال های گذشته، پیگیری کلاهبرداری های اینترنتی در زمان کم تری انجام شده است.

شایع ترین روش سرقت اینترنتی



یکی از شایع ترین کلاهبرداری های اینترنتی در سال 2007 که حدود 36 درصد از آمار را به خود اختصاص داده، به سوء استفاده از ایمیل های شخصی و ورود غیر قانونی به اطلاعات شخصی مربوط می شود. یکی از عمده ترین کلاهبرداری های صورت گرفته در بخش جرائم رایانه ای امریکا و سراسر دنیا، استفاده از اطلاعات محرمانه کارت های اعتباری است که بین سال های 2005 تا 2010 با افزایش 50 برابری روبرو بوده است.



*آلمان



در سال های اخیر، مردم آلمان از رشد چشمگیر کلاهبرداری های اینترنتی و سرقت اطلاعات شخصی کاربران در شبکه های اجتماعی اظهار نگرانی کرده اند زیرا امنیت آنها را خدشه دار می کند. در دنیای امروز نمی توان کشوری را از این معضل اجتماعی مصون نگه داشت اما با حفظ اصول امنیتی می توان از سرقت اطلاعات محرمانه جلوگیری کرد.



* انگلیس

بررسی ها نشان می دهد که انگلیسی ها نسبت به سایر کشورهای اروپایی بیشتر در معرض کلاهبرداری و سرقت های اینترنتی هستند. تحقیقاتی که در مرکز پیشگیری و مبارزه با جرائم اینترنتی صورت گرفته، حاکی از آن است که حدود یک چهارم شهروندان انگلیسی تاکنون قربانی کلاهبرداری های اینترنتی شده اند و بالاترین آمار در سطح اروپا را به خود اختصاص داده اند.



سه چهارم مردم انگلیس در معرض هک رمز ورود ایمیل خود بوده اند. از هر 10 انگلیسی، یک نفر از طریق کلاهبرداری اینترنتی اقدام به استفاده از اطلاعات کاربران و در نتیجه ارسال اطلاعات شخصی از طریق پست و سوء استفاده از آنها می کند.



50 درصد انگلیسی ها مورد سرقت اطلاعات کارت های اعتباری در زمان خرید اینترنتی قرار می گیرند. یکی از عمده علت های سرقت اینترنتی در انگلیس را می توان، استفاده از رایانه های متعدد در امر خرید آنلاین و ارتباط با دوستان دانست که می تواند یکی از علت های افزایش کلاهبرداری های رایانه ای باشد.



* ایتالیا

قربانیان آلمانی که مورد سوء استفاده کلاهبرداران اینترنتی قرار گرفته اند به طور متوسط حدود 43818 دلار متضرر شده اند اما این موضوع در حالی مطرح می شود که خسارت مالی وارده به قربانیان جرائم اینترنتی در ایتالیا حدود 20146 دلار به ازای هر نفر است.