به گزارش خبرنگار مهر، صادق رئیسی کیا پس از برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال در جمع خبرنگاران، درباره برگزاری این مراسم با بیان مطلب فوق اظهار کرد: با این مراسم به نظر میرسد فوتبال ما هم حرفهای شود. امیدوارم با حضور استعدادهای جوان در لیگ برتر بتوانیم فصل خوبی داشته باشیم.
وی افزود: هر وقت منطق اقتصادی در لیگ برتر حاکم شود، مطمئنا لیگ ما هم پویاتر خواهد شد.
مدیرعامل باشگاه راهآهن با اشاره به دیدار نخست این تیم برابر استقلال، به پاسخی کوتاه بسنده و خاطرنشان کرد: این مسابقه قطعا سخت است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت علی کریمی هم تاکید کرد: ما با این بازیکن مذاکره کردهایم و منتظر پاسخ نهایی آن هستیم.
رئیسیکیا درباره شرایط فوتبال ایران و تمدید قرارداد کارلوس کیروش هم گفت: در سالهایی که جام جهانی برگزار میشود، مردم و در کل محیط فوتبال هم احساسی میشود. این برای فوتبال ما خوب نیست چون نباید نقطه ضعفها و نقصهایمان را در این صورت نمیببینیم. باید به جایی برسیم که با انجام یک بازی خوب مقابل تیمهایی مثل آرژانتین اینقدر خوشحال و احساساتی نشویم.
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