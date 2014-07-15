مهریه بیشترین جرائم غیرعمد در بوشهر/ لزوم ایجاد الگوی اسلامی در تعیین مهریه

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حیدری ظهر سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل زندان‌ها علاوه بر نگهداری مجرمان فعالیت‌های مختلفی مانند اصلاح، تربیت، تقویت بنیه دینی و مهارت آموزی را نیز انجام می دهد.

وی افزود: برخی از زندانیان به دلیل مشکلات مالی در زندان هستند و ماندن آنها در زندان موجب مشکلات زیاد فردی و فروپاشی خانواده‌هایشان می‌شود.

نائب رئیس ستاد دیه استان بوشهر اضافه کرد: از این رو ستاد دیه هر ساله برنامه جشن رمضان را برای آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد برگزار می‌کند که شاهد کمک‌های قابل توجهی از سوی خیرین هستیم.

وی در ادامه تصریح کرد: محکومان جرایم غیر عمد عموما شامل حوادث کارگاهی، سوانح رانندگی، مهریه، نفقه و ضمانت می شود.

لزوم ایجاد الگوی اسلامی در تعیین مهریه

حیدری ضمن اشاره به اینکه بیشترین افراد جرایم غیرعمد مربوط به مهریه می‌شود خاطر نشان کرد: هرچند بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تنها 110 سکه عندالمطالبه و مابقی عندالاستطاعه است اما جوانان باید در مورد قانون مهریه آگاه باشند و خانواده ها نیز در این خصوص نباید سخت گیری کنند.

مدیرکل زندانهای استان بوشهر گفت: مسئولین باید با بهره گیری از الگوی اسلامی مروج صحیح فرهنگ مهریه در جامعه شوند.

وی ضمن بیان اینکه دولت به تنهایی نمی تواند با جرم مقابله کند عنوان کرد: جرم یک پدیده اجتماعی است و برای مقابله با آن خانواده ها نیز باید سطح آگاهی خود را افزایش دهند.

110 زندانی جرایم غیر عمد در انتظار آزادی

نایب رئیس ستاد دیه با اشاره به اینکه 140 میلیارد ریال برای آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد در بوشهر نیاز است، عنوان کرد: 110 زندانی با جرایمی مانند مهریه، دیه،چک های غیر کلاه برداری در استان هستند که با کمک خیرین و نیکوکاران در جشن گلریزان آزاد خواهند شد.

حیدری بیان کرد: پارسال 116 زندانی با 145میلیارد ریال بدهی در این استان آزاد شدند که با تلاش های بسیار و رایزنی هایی که با شاکیان صورت گرفت بخش عظیمی از مبالغ را بخشیدند و این کار با پرداخت 38میلیارد ریال انجام شد.