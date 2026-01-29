انور قرقاش: کشورهای خلیج فارس مسیری برای حمله به ایران نخواهند بود

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین،‌ «انور قرقاش» مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی تأکید کرد که کشورهای خلیج فارس به طور جمعی اعلام کرده اند که از خاک، فرودگاه‌ها و تأسیسات آنها برای هدف قرار دادن ایران استفاده نخواهد شد.

انور قرقاش در ادامه افزود: وضعیت منطقه (به حدی) نگران کننده است و تشدید تنش‌ها پیرامون ایران ما را غافلگیر نکرد.

این مقام ارشد اماراتی تأکید کرد که منافع کشورش و کشورهای خلیج فارس در اجتناب از هرگونه رویارویی نهفته است.

پیشتر نیز مقام های سعودی و قطری تأکید کرده بودند که اجاره نخواهند داد از حریم هوایی آنها برای هر گونه حمله احتمالی به ایران استفاده شود.



