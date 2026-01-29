  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴

انور قرقاش: کشورهای خلیج فارس مسیری برای حمله به ایران نخواهند بود

انور قرقاش: کشورهای خلیج فارس مسیری برای حمله به ایران نخواهند بود

یک مقام ارشد اماراتی تأکید کرد که همه کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرده‌اند که اجازه نخواهند داد از خاک، فرودگاه‌ها و تأسیسات آنها برای حمله به ایران استفاده شود.

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین،‌ «انور قرقاش» مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی تأکید کرد که کشورهای خلیج فارس به طور جمعی اعلام کرده اند که از خاک، فرودگاه‌ها و تأسیسات آنها برای هدف قرار دادن ایران استفاده نخواهد شد.

انور قرقاش در ادامه افزود: وضعیت منطقه (به حدی) نگران کننده است و تشدید تنش‌ها پیرامون ایران ما را غافلگیر نکرد.

این مقام ارشد اماراتی تأکید کرد که منافع کشورش و کشورهای خلیج فارس در اجتناب از هرگونه رویارویی نهفته است.

پیشتر نیز مقام های سعودی و قطری تأکید کرده بودند که اجاره نخواهند داد از حریم هوایی آنها برای هر گونه حمله احتمالی به ایران استفاده شود.

مترجم: کامران عبدالهی

کد مطلب 6734919

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      14 12
      پاسخ
      شما گفتید ماهم باور کردیم همتون همکار اسراییل .امریکاهستین
    • محمد IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      5 5
      پاسخ
      قبلا چیز دیگه ای میگفتید؟
    • امیر IR ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      13 5
      پاسخ
      درود برقرقاش، آمریکا باید تنبیه شود
    • مردوم IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      16 2
      پاسخ
      سایت های راداری وسوخت رسانی وتدارکات جنگی و جنگال الکترونیکی و خیلی موارد دیگر وپایگاهها را چکار میکنید از همه مهمتر هزینه جنگ را پرداخت کردید
    • یگانه IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      13 9
      پاسخ
      آفرین به عرب‌های خلیج فارس مرگ بر امریکا و اسرائیل
    • بازنشسته 60 ساله IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      13 3
      پاسخ
      کشورهای عربی باید در عمل ثابت کنند حتی بازور نباید بگذارند امریکا از این کشورها علیه همسایه مسلمان خود استفاده کنند
    • فرشاد IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      21 17
      پاسخ
      داره دروغ میگه ، چون عربها رو حرف آمریکا نمیتونن حرف بزنن .
    • IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      17 4
      پاسخ
      امیدواریم شما عربها یک بار هم شده سر حرفتان بمانید
    • آرش IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      18 5
      پاسخ
      درود .آمریکا غلط زیادی میکنه که میخواد به ایران حمله کنه .اون دوران گذشت .که هواپیما تو آسمون میزد .خدا کنه غلط کنه‌ تا تلافی چکش نیمه شبشم درست و حسابی بگیره .
    • Ms IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      16 5
      پاسخ
      ایول همیشه همینطور کشو های اسلامی باید همدیگرو حمایت کنن وپشت هم باشن اجازه ندهید هیچ ظالمی به کشورهامون زور بگه به خدا قسم اگه جای اسرائیل ایران این جنایت ها ونسل کشی ها رو مرتکب میشد همین آمریکا تا حالا هزاربار نابودش کرده بود.
    • علی.. IR ۰۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      8 2
      پاسخ
      اگر بجد باشد این سخنان کمک شایانی بخود اعراب است و امریکا مجبور به عقب نشینی میشود ..هر چند که جرات کار را هم ندارد حمله کند
    • IR ۰۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      6 7
      پاسخ
      آتش‌بیار معرکه
    • رستم IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      9 2
      پاسخ
      کشورهای.خلیج.فارس.دروغ.میگند.مثل .نامرد.ترامپ.پست.مواظب.باشید.دلیران .ایران.استقامت.کنید.نلرزید.خداوند. کمکتان.میکند.
    • م خ IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      11 3
      پاسخ
      کشورهای عربی و حکام بی عرضه عرب هیچ اختیاری از خودشان ندارند زمین و آسمانشان در اختیار آمریکا و اسرائیل است . در صورت درگیری با آمریکا ایران باید لانه شیطان را در این کشورها هدف قرار دهد.
    • جواد IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      11 4
      پاسخ
      مرگ و لعنت بر عربهای حاشیه خلیج فارس که پای غربیها را به منطقه باز کردند.
    • اسد IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      10 1
      پاسخ
      خدا کنه راست بگید اما من بعید میدونم
    • سلام IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      16 3
      پاسخ
      شک نکنید اگه به ایران حمله بشه هدف بعدی شمایید عربستان،امارات،قطر،...
    • سلام IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      15 2
      پاسخ
      شک نکنید اگه به ایران اسلامی حمله کنن آمریکای جنایتکار اینبار کشورهای عربی رو مورد حمله قرارمیده
    • علی IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      8 3
      پاسخ
      نه حرف ونه قول شما دولت‌های عرب مستعمره قابل اعتماد نیست ،برای ما بارها ثابت شده خصوصاً داخل جنگ دوازده روزه
    • محمود IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      39 0
      پاسخ
      لعنت بر همه ی شما،شما شریک دزد رفیق قافله اید،اگر حمله ای شود شما هم در آتش خواهید سوخت،چون به این احمق ها آشیانه داده اید،امیدوارم اتحاد مردم ایران اینبار هم آمریکا و ترامپ را شکست دهد،انشاالله
    • Ah IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      شیون یک بار مردن یک بار. ترامپ در دوراهی جنگ یا عقب نشینی اگر به خاک ایران حمله کردبه انها رحم نکنید راه دومی نیست
    • حمید IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      عربها اگربخواهند میشود ولی نمی‌خواهند واگرباهم باشندویک زبان فقط به آمریکابگویند درصورت حمله به ایران ازخاک ما نفت خبری نیست .ولی آنها جرات گفتنش ندارن .آمریکارامثل غول میبینن ومیترسند .که آنهاراترورکند.پس .به هیچ کسی دل نباید بست .هرچه خدا خواسته همان خواهد شد شایدخواست خداونداست به دست رزمندگان عزیز ایران آمریکا و اسراییل نابودشوند
    • علی اصغر زارع IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      الکی میگن وقت حمله خودشان هم با تمام توان هستند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها