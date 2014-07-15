به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر زندی شامگاه سه شنبه در نشست با خبرنگاران در هتل گلسار چالوس افزود: یکی از نهادهایی که می تواند در پیشبرد امور کمک کند، خبرنگاران و اصحاب رسانه هستند.

وی اظهار داشت: کمترین تنش و ناآرامی را در بحث رسانه ای شهرستان داریم و فضای خوب برای خدمت رسانی فراهم شده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه شهرستان بویژه در بخش رفع سد معبر گفت: اگر بسترسازی مناسب از سوی اصحاب رسانه صورت نمی گرفت نمی توانستیم در اجرای این طرح موفق باشیم.

زندی خواستار تعامل بیشتر مسئولان با اصحاب رسانه شد و گفت: پیگیری امور و دستیابی اهداف نیازمند فضاسازی و همکاری مناسب از سوی اصحاب رسانه است.

فرماندار چالوس از خبرنگاران خواست تا در انتقال اخبار و رویدادها صداقت داشته باشند و از بزرگنمایی یا غفلت پرهیز داشته باشند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران چشمان بیدار مدیران هستند افزود: توقع ما از اصحاب رسانه این است که به عنوان مشاوران امین فعالیت داشته باشند و به مسئولان در امر خدمت رسانه کمک کنند.

خبرنگاران صدای مردم هستند

رئیس شورای شهر چالوس، بیان داشت: نقد و انتقاد منصفانه، شورا را در انجام وظایف کمک می کند زیرا رسانه صدای مردم و بیانگر مطالبات مردم است.

طهمورث مختاری افزود: آمار فعالیت خبرنگاران رسانه های مختلف نشانگر ارتقای سطح فرهنگ در شهرستان است.

وی با بیان اینکه شورای شهر با اصحاب رسانه در تعامل مطلوب است گفت: عقیده ما این است که حضور خبرنگاران و نقش آنان در ارتقای سطح خدمات شورا و شهرداری، بسیار تاثیرگذار است.

حجت الاسلام مختاری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چالوس نیز گفت: رسانه ها با تلاش و کوشش طراوات و امید را در جامعه پیگیری کنند و اطلاع رسانی داشته باشند.

فعالیت 56 خبرنگار در چالوس

رئیس انجمن صنفی خبرنگاران چالوس گفت: طبق آمار 56 خبرنگار در شهرستان ساماندهی شدند که 20 نفر در حوزه تحریه و 36 نفر به عنوان خبرنگار فعال هستند.

ساسان شیخی اظهار داشت: در فروش نشریات طبق آمار، چالوس دومین رتبه را در استان دارد و بیشترین میزان اخبار تولیدی را دارد.

وی یکی از نکات ویژه را فعال بودن دو هفته نامه و یک ماهنامه در شهرستان برشمرد و افزود: این امر نشان از فرهنگ بالا و کوشش خبرنگاران است.

به گفته شیخی، درخواست از مسئولان این است که به خبرنگاران توجه شود، زیرا این بیمه حق خبرنگاران است و اکنون بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.

رئیس انجمن صنفی خبرنگاران چالوس یادآور شد: انتظار ما از مسئولان این است که ارتباط تنگاتنگی با خبرنگاران داشته باشند و ساماندهی این قشر در دستور کار قرار گیرد.