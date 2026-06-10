به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور پیش از ظهر چهارشنبه در دومین جلسه شورای اداری این شهرستان تأکید کرد: همانگونه که مردم در شرایط حساس کنونی برای حفظ نظام و ارزش‌ها پای کار آمده‌اند، مسئولان نیز وظیفه دارند با عزمی راسخ به مسیر خدمت‌رسانی بپردایند و دغدغه اصلی مردم یعنی معیشت را در اولویت قرار دهند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ روز از آغاز جنگ تحمیلی و شهادت رهبر معظم انقلاب و فرماندهان بزرگ می‌گذرد و با وجود هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها و اهداف نظامی و غیرنظامی، توانمندی‌ها و اقتدار جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش برای جهانیان اثبات شده است.

وی افزود: حضور گسترده مردم در خیابان‌ها، همراهی آنان با نظام و سنگربانی عمومی، از مهم‌ترین دستاوردهای این مقطع حساس به شمار می‌رود و فضای عمومی کشور امروز، فضای پیروزی ملت ایران است.

فرماندار چالوس با تأکید بر نقشی که مسئولان در این برهه تاریخی بر عهده دارند، خاطرنشان کرد: مردم برای حفظ نظام و ارزش‌ها به میدان آمده‌اند و در مقابل، مسئولان نیز باید مبعوث شوند تا با عزمی راسخ و همتی جدی، خدمت‌رسانی به مردم را به نحو مطلوب انجام دهند.

یوسف‌پور با بیان اینکه معیشت اصلی‌ترین دغدغه مردم است، تصریح کرد: با هر فرد یا گروهی که بخواهد آرامش اقتصادی جامعه را با اخلال مواجه کند، به صورت جدی برخورد خواهد شد.

وی در ادامه به ظرفیت‌های رسانه‌ای منطقه اشاره کرد و گفت: سایت رادیو دریا این قابلیت را دارد که به سایت اصلی غرب استان مازندران تبدیل شود و به عنوان یک مرکز رسانه‌ای با رویکرد گردشگری ایفای نقش کند.

فرماندار چالوس همچنین افزود: این مجموعه می‌تواند در حوزه پدافند غیرعامل نیز کارکرد مؤثری داشته باشد و نقشی کلیدی در تقویت زیرساخت‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی منطقه ایفا کند.