حضور موثر تولیدات داخلی در بازارهای خارجی در گرو استانداردسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید میرنظامی مدنی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید استاندارد لرستان اظهار داشت: استان لرستان از باب انتصاب مدیر کل استاندارد از شانس بالایی برخوردار بوده است و تمام مدیرانی که در این مجموعه فعالیت داشته اند بعد از انتصاب جایگاه بالاتری را کسب کرده اند و این نشان دهنده موفقیت آن ها در استان لرستان بوده است.

وی از اقدامات محمدرضا واعظی پور مدیر کل اسبق اداره استاندارد لرستان تشکر کرد و در این باره افزود: مهندس واعظی پور با رویکرد سیستمی کار کردن در این مجموعه سوابق درخشانی از خود به جای گذاشت و اقدامات شایسته ای در مجموعه استاندارد لرستان انجام داد.

مدیر کل سابق استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان عنوان کرد: اهمیت استاندارسازی بر کسی پوشیده نیست و در چند سال گذشته قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی اجرا شد که با این کار اتفاقات خوبی در حوزه استاندارد رخ داد.

میرنظامی مدنی به سیاست های اقتصاد مقاومتی در بحث استاندارد سازی اشاره کرد و بیان داشت: اخیرا با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب در 24 بند اهمیت استاندارد برای همه مردم برجسته تر شد و همچنین این موضوع برای مسئولین به عنوان امری جدی مورد تاکید قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این 24 بند ابلاغی وظایف سازمان ملی استاندارد مشخص شده است و در بند آخر به عنوان جان مطلب افزایش پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی مورد تاکید قرار گرفته شده که این امر نشان دهنده این است که توجه به کیفیت و استاندارسازی جز اولویت های کشور است.

مدیر کل سابق استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان حضور موثر در بازارهای خارجی را در گرو استانداردسازی و کیفی سازی کالای داخلی دانست و تصریح کرد: این ماموریت توسط سازمان ملی استاندارد به عنوان سازمانی بین بخشی به تنهایی میسر نمی شود مگر اینکه ادارات دیگر و همچنین بخش خصوصی همگام با این سازمان این ماموریت ها را پیگیری کنند.

میرنظامی مدنی مدیر کل جدید استاندارد لرستان را فردی فعال در این مجموعه خواند و گفت: مرضیه قنبریان از بدنه کارشناسی سازمان استاندارد بالا آمده است که انتظار داریم همه همکاران در این بخش ایشان را برای خدمت به لرستان یاری دهند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان با وجود همکاران فعال روندی رو به جلو را دنبال می کند.

در پایان این مراسم و از طرف قائم مقام سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در امور استان ها از زحمات سید سعید میرنظامی مدنی تقدیر به عمل آمد و مرضیه قادریان به عنوان مدیر کل جدید استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان معرفی شد.