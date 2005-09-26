ناصرنوربخش مربي بدنساز تيم كشتي فرنگي در گفت و گو با خبرنگاران " مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: كارآماده سازي ملي پوشان قبل ازمسابقات آسيايي چين و در اردوهاي مختلف دنبال شد كه درنهايت به رقابتهاي جهاني ختم شد.
وي ادامه داد: به اعتقاد من براي آماده كردن كشتي گيران به زمان بيشتري نياز بود چرا كه 2 يا 3 ماه تمرين اردويي براي چنين رويدادي كافي نبود و براي اين كارنيازبه كار 6 ماهه بود. با اين حال براي آماده كردن كشتي گيران جواني كه درمعيت تيم هستند زمان مناسبي دراختياربود و اردوهاي پيوسته اي كه ازآغاز سال درخانه كشتي برپا شده بود اين روند را تكميل كرد.
وي درپايان خاطرنشان كرد: با اين تفاسيرملي پوشان كشتي با روحيه و باانگيزه هستند وبا فاكتورهايي نظير شجاعت، شهامت، سرنترس داشتن و هدايت خوب مربيان مي توانند نتايج خوبي را كسب كنند.
مربي بدنساز تيم ملي كشتي در گفت و گو با " مهر" :
براي آماده كردن كشتي گيران جوان زمان كافي داشتيم/ به كسب موفقيت اميدواريم
مربي بدنساز تيم ملي كشتي اعزامي به رقابتهاي جهاني مجارستان بر اين باور است كه سه ماه تمرين اردويي براي آماده ساختن تيم ملي اعزامي به اين پيكارها كافي نيست.
ناصرنوربخش مربي بدنساز تيم كشتي فرنگي در گفت و گو با خبرنگاران " مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: كارآماده سازي ملي پوشان قبل ازمسابقات آسيايي چين و در اردوهاي مختلف دنبال شد كه درنهايت به رقابتهاي جهاني ختم شد.
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