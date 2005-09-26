براي آماده كردن كشتي گيران جوان زمان كافي داشتيم/ به كسب موفقيت اميدواريم

ناصرنوربخش مربي بدنساز تيم كشتي فرنگي در گفت و گو با خبرنگاران " مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: كارآماده سازي ملي پوشان قبل ازمسابقات آسيايي چين و در اردوهاي مختلف دنبال شد كه درنهايت به رقابتهاي جهاني ختم شد.

وي ادامه داد: به اعتقاد من براي آماده كردن كشتي گيران به زمان بيشتري نياز بود چرا كه 2 يا 3 ماه تمرين اردويي براي چنين رويدادي كافي نبود و براي اين كارنيازبه كار 6 ماهه بود. با اين حال براي آماده كردن كشتي گيران جواني كه درمعيت تيم هستند زمان مناسبي دراختياربود و اردوهاي پيوسته اي كه ازآغاز سال درخانه كشتي برپا شده بود اين روند را تكميل كرد.

وي درپايان خاطرنشان كرد: با اين تفاسيرملي پوشان كشتي با روحيه و باانگيزه هستند وبا فاكتورهايي نظير شجاعت، شهامت، سرنترس داشتن و هدايت خوب مربيان مي توانند نتايج خوبي را كسب كنند.