ادامه مرحله اول داوری جشن سینمای ایران تا 15 مردادماه

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه روز یکشنبه 5 مردادماه دومین جلسه شورای سیاست گزاری جشن سینمای ایران با حضور محمدآلادپوش، محمد بزرگ نیا، امین تارخ، فرهاد توحیدی، محمود سماک باشی، محمد مهدی عسگرپور، کیوان کثیریان، محمدرضا موئینی، مازیار میری،‌ غلامرضا موسوی و جواد نوروزبیگی در محل خانه سینما برگزار شد.

در این جلسه مازیار میری مدیر اجرایی شانزدهمین جشن سینمای ایران گزارشی از عملکرد بخش های فیلم کوتاه، فیلم مستند، فیلم انیمیشن و فیلم های بلند سینمایی ارائه و عنوان کرد مرحله اول داوری های فیلم‌های بلند سینمایی تا 15 مردادماه ادامه خواهد داشت.

در ادامه جلسه بحث اصلی پیرامون محل برگزاری اختتامیه جشن بزرگ سینمای ایران قرار گرفت و تصمیم بر این شد تا پس از بررسی همه جوانب 3 گزینه مورد نظر بهترین فضا انتخاب شود.

همچنین بخشی از داوران فیلم های بلند سینمایی از دبیر جشن تقاضا کرده بودند تا در رشته تخصصی شان بتوانند بیش از 5 منتخب را برای دریافت تندیس شایستگی به دبیر جشن معرفی کنند که به دلیل تاکید بر اجرای بی کم و کاست آیین نامه جشن، مورد موافقت قرار نگرفت.