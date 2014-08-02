مسيحيان نيجريه كشتار زاريا در روز قدس را محكوم كردند

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه‌ مسيحيت نيجريه ضمن ابراز تأسف از كشتار سه تن از فرزندان شيخ ابراهيم زاكزاكي، رهبر حركت اسلامي نيجريه كه در جريان تظاهرات و راهپيمايي روز جهاني قدس در زاريا

واقع در شمال نيجريه، سه تن از فرزندانش توسط ارتش كشور به همراه جمع بسياري ديگر از تظاهركنندگان به شهادت رسيدند، با وي و ديگر مسلمانان كشور ابراز همدردي كرد.



مسيحيت نيجريه هم چنين ضمن تأسف زياد از برخورد نظاميان با شيعيان، انفجار اخير بمب در كليساي سابون‌گاري شهر كانو كه منجر به كشته شدن 5 نفر و زخمي شدن 8 نفر از شهرواندان كانو شد را محكوم كرد.



در بيانيه‌ي جامعه‌ مسيحيت نيجريه كه روز يكشنبه 6 تير در ابوجا، پايتخت سياسي نيجريه صادر شد، رئيس جامعه‌ي مسيحيت، با اظهار تأسف شديد از اين دو واقعه‌ اخير، آنرا براي افزايش بحران كشور بسيار مؤثر دانست.



وي زاكزاكي را در اين غم بزرگ به آرامش الهي دعوت كرد و در شرايط بسيار ناامن نيجريه‌ امروز، همه‌ آحاد مردم اعم از مسلمان و مسيحي را به زندگي مسالمت‌آميز با هم فراخواند.



وي بمب‌گذاري روز يكشنه در كليساي كانو را نوعي وحشيگري انساني دانست و با خانواده‌هاي كشته‌شدگان اين حادثه ابراز همدردي كرد.



در همين حال، سازمان حقوق بشر در كادونا، ضمن محكوميت به شهادت رساندن سه تن از فرزندان زاكزاكي، دولت نيجريه را به بررسي و تحقيق از اين واقعه فراخواند.



اين سازمان طي بيانيه‌اي اعلام كرد كه كشتار شيعيان توسط ارتش غير‌قابل قبول تلقي مي‌شود؛ چون آنها در حال برگزاري آرام مراسم سالانه‌ خود بودند.



در اين بيانيه آمده است: «اين مراسم در روز جمعه‌ آخر ماه رمضان از سال 1980 كه رهبر انقلاب اسلامي ايران، امام خميني (ره) آنرا روز قدس ناميد، در نيجريه براي مدت 32 سال بدون هيچگونه درگيري و با رعايت كامل آرامش و امنيت برگزار شده است. بنابراين ما ( سازمان حقوق بشري) ضمن اعلام محكوميت شديد اين اتفاق ناگوار در كشور و حمله‌ نظاميان به صفوف مسلمانان (شيعيان) زاريا، از دولت نيجريه مي‌خواهيم تا نسبت به اين موضوع رسيدگي عاجل كند. ما از فرصت استفاده كرده ضمن تشكر و قدرداني از شيخ زاكزاكي، رهبر شيعيان نيجريه براي حفظ آرامش قابل تحسيني كه در واقعه‌ از دست دادن سه فرزندش از خود نشان داد، براي برقراري صلح و امنيت در كشور دعا مي‌كنند.