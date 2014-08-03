17 محفل قرآنی با حضور قاری بین المللی در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ماه مبارک رمضان فرصتی بسیار مناسب برای دوری از گناه و کسب تقوی الهی است، گفت: برگزاری کلاس‌های تفسیر قرآن کریم، محافل انس با قرآن با حضور قاریان، اهدای سبد کالا به مستمندان، اعزام مبلغان دینی به مناطق محروم، برگزاری مراسم لیالی قدر، مراسم افطاردهی در سطح مساجد و بقاع متبرکه از نیات واقفان از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اداره کل اوقاف استان در ایام ماه مبارک رمضان بود.



حجت‌الاسلام ستار علیزاده بیان کرد: طرح ضیافت الهی در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، استفاده از فضای معنوی ماه مبارک رمضان و تقویت باورهای اعتقادی در جامعه در جوار امامزادگان استان مازندران اجرا شد.



علیزاده به اجرای طرح ضیافت الهی در 248 امامزاده و بقعه متبرکه استان اشاره کرد گفت: ترویج و تبلیغ مفاهیم قرآنی، ایجاد فضای انس با قرآن در جامعه از اهداف این طرح است.



وی با بیان اینکه طرح ضیافت الهی با غبارروبی و عطرافشانی امامزادگان فعالیت خود را آغاز کرده بود، افزود: 248 امامزاده و بقعه مجری طرح ضیافت الهی در راستای اجرای طرح ضیافت الهی توسط خادمان بقاع متبرکه و مردم غبارروبی و عطر افشانی شد.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران برپایی خیمه‌های معرفت، برپایی نماز جماعت، آموزش قرآن کریم، محافل انس با قرآن کریم با حضور قاریان بین‌المللی و مصری را از دیگر برنامه‌های طرح ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان دانست.



این مسئول با اشاره به برپایی 17 محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری بین المللی از کشور مصر در مازندران اشاره کرد و گفت: مراسم ترتیل خوانی قرآن کریم در آستانه امامزاده عباس (ع) ساری همه روزه برگزار و این مراسمات به صورت زنده از شبکه تبرستان پخش شد.



علیزاده به برپایی ویژه برنامه لیالی قدر در امامزادگان و بقاع شاخص مازندران اشاره و اظهار کرد: در لیالی قدر و در راستای برپایی مراسم عزاداری از سخنرانان برجسته استانی و کشوری در امامزادگان شاخص استان بهره‌گیری شد.



وی به حضور بیش از 440 روحانی مبلغ اعزامی از قم و بومی در امامزادگان استان مازندران اشاره کرد و گفت: این مبلغان با سبد فرهنگی، جوایز و ره‌توشه‌های معنوی به بقاع متبرکه اعزام شدند.



علیزاده با یادآوری اینکه همه اقشار مردم در این مجالس و محافل حضور پیدا کردند، افزود: آنچه که در حوزه فعالیت‌های قرآنی و معنوی در ماه مبارک رمضان مورد توجه قرار دارد، تلاش و جدیت برای ارتقای فضای معنوی و عبادی جامعه است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران اظهار کرد: این برنامه‌ها می‌کوشد تا آسیب‌ها و نارسایی‌ها و برخی دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی که امروز به جد جامعه اسلامی و نسل جوان و نوجوان ما را تهدید می‌کند کاهش دهد و یک فرصت و بستری مهیا شود تا فعالیت‌های قرآنی و معنوی بتواند جامعه ما را در مسیر اصلاح حقیقی قرار دهد.



علیزاده با بیان اینکه نماز عید فطر در 225 بقعه و امامزاده استان مازندران برپا شده است، گفت: حضور مردم در برپایی نماز عید فطر همانند سال‌های گذشته پرشور بوده است.



وی با اشاره به برپایی 300 محفل ترتیل خوانی قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان گفت: در مجموع بیش از 25 هزار نفر در محافل ترتیل‌خوانی قرآن کریم مازندران حضور داشتند.



این مسئول به برپایی 204 محفل انس با قرآن کریم در امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران اشاره کرد و گفت: 527 جلسه تفسیر قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان با حضور مفسران قرآن کریم در امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران برگزار شد.



علیزاده از برگزاری کلاس آموزش تخصصی تربیت مربی حافظان قرآن کریم مازندران خبر داد و بیان داشت: در این کلاس ها 100 مربی طرح تربیت حافظان قرآن کریم مازندران شرکت کردند.



وی از توزیع یک هزار و 234 سبد کلای غذایی بین افراد نیازمند در شهرهای مازندران خبر داد و گفت: این تعداد سبد کالا به ارزش 561 میلیون و 700 هزار ریال و در راستای اجرای صحیح و امینانه نیات واقفان توزیع شد.



وی از برپایی 210 مراسم افطار دهی در راستای اجرای امینانه نیات واقفان در مازندران خبر داد و بیان کرد: بیش از 66 هزار نفر در این مراسمات اطعام دهی شدند.



علیزاده به برپایی آیین تجلیل از فعالان قرآنی طرح ضیافت الهی مازندران اشاره کرد و گفت: این آیین در راستای تجلیل از فعالان و نخبگان قرآنی طرح ضیافت الهی و برگزار کنندگان محفل ترتیل خوان قرآن کریم آستانه امامزاده عباس (ع) ساری برگزار شد.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران تصریح کرد: این آیین در آستانه امامزاده عباس(ع) ساری و با حضور آیت‌الله نورالله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران و ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران برگزار شد.



