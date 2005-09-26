فيناليستهاي سه وزن اول مشخص شدند // ايران نماينده اي درفينال سه وزن اول ندارد

به گزارش خبرنگار" مهر" در ادامه سي وهشتمين دوره مسابقات كشتي آزاد قهرماني جهان كه درسالن پاتلاشتو بوداپست جريان دارد، در وزن 55 كيلوگرم رادوسلا وليكوف بلغاري كه در اولين كشتي خود موفق شده بود تقي داداشي ازكشورمان را ازپيش رو بردارد، براي كسب مدال طلا بايد به مصاف دلشاد منصوراف از ازبكستان برود. دراين وزن با توجه به راهيابي حريف بلغاري به فينال، داداشي براي كسب نشان برنزمقابل گنادي تولبيا ازمولداوي قرارگرفت كه درسه تايم مغلوب اين كشتي گير پرتجربه شد.

دروزن 60 كيلوگرم ياندروكينتانا كوبايي به مصاف آلن دودايف از روسيه مي رود. دراين وزن مراد محمدي تا ساعتي ديگر براي مدال برنز پيكارمي كند.

دروزن 66 كيلوگرم سرافيم بارزاكوف ازبلغارستان با ماخاچ مورتازعلي اف از روسيه براي كسب مدال طلا مبارزه خواهد كرد. دراين وزن با توجه به حضور بارزاكوف درديدارنهايي، واحدي براي كسب نشان برنزمقابل اوتار توشيشويلي قرارگرفت كه با ضربه فني مغلوب كشتي گيرگرجي شد تا تنها اميد كشورمان درسه وزن اول كسب مدال برنزتوسط مراد محمدي باشد.