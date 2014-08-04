به گزارش خبرگزاری مهر، ترم نخست این دوره به بررسی «ژانر: ابزار داستان‌نویس» اختصاص دارد و مدرس آن علی‌رضا محمودی خواهد بود. در این دوره مفاهیم اصلی و فرعی رویکرد ژانری برای معرفی ابزاری برای خلق پیرنگ در دست داستان‌نویس، بررسی می‌شود.

مباحث مورد بررسی در این دوره عبارت‌اند از: «مفاهیم اولیه ژانر برای داستان نویس و تاریخ ژانر»؛ «ژانر، سبک، پیرنگ (زیرژانر، چرخه، تلفیق و ...)»؛ «رومانس عاشقانه، خانوادگی، مدرن، کمدی، جنایی، هیجان‌انگیز، تاریخی، علمی‌ـ تخیلی» و «ادبیات ژانری در ایران».

2 دوره باقی‌مانده با عنوان «تئوری‌های شخصیت و پی‌رنگ» و «کارگاه قوام دادن شخصیت و پی‌رنگ رمان» را محمدحسن شهسواری تدریس خواهد کرد. گذراندن دوره‌ نخست، پیش‌نیاز دوره‌ سوم است.

این دوره برای افرادی مناسب است که پیش از این رمان یا مجموعه‌داستانی را چاپ یا به اتمام رسانده و یا به طور جدی دوره‌های داستان کوتاه یا رمان‌نویسی را گذرانده‌اند.

دوره «مقدمات حرفه‌ای شدن در رمان‌نویسی» روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 12 برگزار می‌شود. آغاز این دوره از 10 مهر خواهد بود و علاقه‌مندان به حضور در آن تا 18 شهریور فرصت دارند در ساعات اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند.