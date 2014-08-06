بهروز ملکی پنجم شد/ يك مدال نقره رهاورد فرنگي كاران از زاگرب!

به گزارش خبرگزاري مهر، در روز دوم این رقابتها در وزن 55 کیلوگرم بهروز ملکی در دور نخست با نتیجه 8 بر صفر از سد واسیلی سیمنکو از اوکراین گذشت. وی در دور بعد میرام بک آنگلوف از قزاقستان را با نتیجه 2- صفر (ضربه فنی) شکست داد. ملکی در دور سوم با نتیجه 9 بر صفر از سد گئورگ غریبیان از ارمنستان گذشت اما در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 8 بر صفر مغلوب مراد محمداف از آذربایجان شد و به دیدار رده بندی رفت، وی در این دیدار مقابل اصلان ویسایتوف از روسیه با نتیجه 9 بر یک شکست خورد و به مقام پنجم رسید.

رامین طاهری در وزن 66 کیلوگرم، علی شریفی در وزن 84 کیلوگرم و بابک رزم پوش در وزن 120 کیلوگرم دیگر نمایندگان کشورمان در روز دوم بودند که از دور رقابتها کنار رفتند.

دیروز و در چهار وزن نخست نیز تیم ایران توسط پیام بویری در وزن 74 کیلوگرم صاحب یک مدال نقره شده بود.

