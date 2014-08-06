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۱۵ مرداد ۱۳۹۳، ۲۲:۴۱

کشتی قهرمانی جوانان جهان- کرواسی؛

بهروز ملکی پنجم شد/ يك مدال نقره رهاورد فرنگي كاران از زاگرب!

بهروز ملکی پنجم شد/ يك مدال نقره رهاورد فرنگي كاران از زاگرب!

در پایان رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان که طي روزهای 14 و 15 مرداد ماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد، تیم ایران تنها توسط پیام بویری در وزن 74 کیلوگرم صاحب یک مدال نقره شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در روز دوم این رقابتها در وزن 55 کیلوگرم بهروز ملکی در دور نخست با نتیجه 8 بر صفر از سد واسیلی سیمنکو از اوکراین گذشت. وی در دور بعد میرام بک آنگلوف از قزاقستان را با نتیجه 2- صفر (ضربه فنی) شکست داد. ملکی در دور سوم با نتیجه 9 بر صفر از سد گئورگ غریبیان از ارمنستان گذشت اما در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 8 بر صفر مغلوب مراد محمداف از آذربایجان شد و به دیدار رده بندی رفت، وی در این دیدار مقابل اصلان ویسایتوف از روسیه با نتیجه 9 بر یک شکست خورد و به مقام پنجم رسید.

رامین طاهری در وزن 66 کیلوگرم، علی شریفی در وزن 84 کیلوگرم و بابک رزم پوش در وزن 120 کیلوگرم دیگر نمایندگان کشورمان در روز دوم بودند که از دور رقابتها کنار رفتند.

دیروز و در چهار وزن نخست نیز تیم ایران توسط پیام بویری در وزن 74 کیلوگرم صاحب یک مدال نقره شده بود.
 

کد مطلب 2344990

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