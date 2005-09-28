نايب رييس فدراسيون گلف دراموربانوان: مسابقات گلف سازمان يافته بود // برونئي ايران را دعوت كرده است

فريده شجاعي نايب رييس فدراسيون گلف در امور بانوان در گفت وگو با خبرنگار "مهر" گفت: تيم ما تا اين لحظه در مسابقات خوب ظاهر شده و تيم هاي خوبي هم از جمله پاكستان در اين ديدارها شركت كرده اند كه همين باعث شده مسابقات سطح كمي و كيفي خوبي داشته باشد.

وي افزود: تا اين لحظه تيم ايران بعد از پاكستان و برونئي كه هر دو جزو كشورهاي مطرح در گلف هستند عنوان سوم جدول را در اختيار دارد. در بخش انفرادي هم سربازي نفر ششم و زماني در رده بندي نفرچهارم است.

شجاعي با اشاره به اينكه حضور يك مربي انگليسي در اواخر تمرينات تيم گلف زنان در روند بازي تيم تاثيرگذار بوده گفت: حضور آقاي سايمون ديكسون به عنوان مربي مدرس و ناظر فني بر روند كار تكنيكي و تاكتيكي تيم و بهبود اصلاح بازي ورزشكاران دختر ما تاثير داشته است.

وي ادامه داد: اين مربي انگليسي اعتقاد دارد دختران ايراني در اين رشته استعداد زيادي دارند و آينده روشني در انتظار آنهاست.

شجاعي با تاكيد بر اينكه حضور گلف بازان ايراني در مسابقات خارجي هيچ مشكلي ندارد بيان كرد: اگر ميزبان اين مسابقات كشور ديگري هم باشد گلف بازان زن ايراني مشكلي براي حضور در آنها ندارند ولي احتمال اينكه حضور برخي از رشته هاي تيمي مثل فوتسال ، بسكتبال، واليبال، شنا ، دو و ميداني با مشكل مواجه شود زياد است.

سرپرست مسابقات گلف بازيهاي اسلامي زنان با اشاره به اينكه اين ديدارها امروزعصر به پايان مي رسد گفت: اين مسابقات با همكاري نزديك فدراسيون گلف و فدراسيون اسلامي زنان برگزار شده است و هر دوي اين بخش ها به دليل اينكه اين رشته مخارج زيادي را در بر مي گيرد همكاري خوبي را با هم انجام دادند.

شجاعي افزود: در نظر اعضاي فدراسيون گلف فرقي بين ورزش مردان و زنان وجود ندارد و هدف توسعه اين رشته است كما اينكه تاكنون نيز همين سياست از طرف مسئولين اجرا شده است.

نايب رييس فدراسيون گلف در امور بانوان بر همكاري صميمانه فدراسيون با بانوان تاكيد كرد و گفت: اين دوره از مسابقات گلف كه براي اولين بار هم در ايران برگزار مي شد به شكل كاملا منسجم و هماهنگ انجام شد و پيش بيني مي كنم چنانچه مسابقات در كشور ديگري هم باشد تعداد تيم هاي شركت كننده از 7 تيم بيشتر شده و مسابقات گلف وسيعتر از اين پيگيري مي شود.

وي در پايان اظهار داشت: تاكنون كشور برونئي براي برگزاري اردو و مسابقه تداركاتي از تيم بانوان ايران دعوت بعمل آورده است و چنانچه پيشنهادهايي از سوي ديگر كشورها داشته باشيم از آنها استقبال كرده و براي انجام آن برنامه ريزي خواهيم كرد.