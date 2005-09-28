اعلام آمادگي 28 استان براي حضور در رقابتهاي قهرماني كشتي فرنگي جوانان كشور

به گزارش خبرنگار" مهر" مسابقات قهرماني كشتي فرنگي جوانان كشورازروز دوشنبه يازدهم مهرماه دراستان فارس آغاز و به مدت سه روزبه طول مي انجامد. براي حضوردراين پيكارها تاكنون 28استان اعلام آمادگي كرده اند و پيش بيني مي شود360 كشتي گيردراين رقابتها شركت كنند.

محل برگزاري اين رقابتها سالن ورزشي شهيد آيت الله دستغيب خواه بود و جوانان فرنگي كار اوزان 50، 55 ، 60 و 66 ، ساعت 17 لغايت 30/17 دقيقه روز دوشنبه يازدهم مرداد از باسكول وزن كشي بالامي روند و كشتي گيران اوزان 74 و 84 و 96 و 120 كيلوگرم دوازدهم مهرماه درمراسم وزن كشي شركت مي كنند ازصبح روز سيزدهم مقابل يكديگر قرارمي گيرند.