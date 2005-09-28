هيات رئيسه طرح ها و لوايح را به كميسيون هاي مربوطه ارجاع دهد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حسن سلمياني عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در اين تذكر آئين نامه اي خطاب به حداد عادل افزود: متاسفانه تاكنون برخي طرحها و لوايحي در مجلس بررسي شده كه هيات رئيسه براي بررسي بيشتر، آنها را به كميسيون هايي ارجاع كرده كه به تخصص و در صلاحيت آنها نبوده است.

سليماني گفت: در ارائه و ارجاع لوايح و اجرا به كميسيونهاي تخصصي بايستي مفاد طرح و دستگاههاي مجري آن مورد نظر قرار گيرد ولي برخي طرحهاي قضايي و حقوقي به كميسيونهاي ديگري ارجاع شده است و هيات رئيسه بايد دراين خصوص پاسخگو باشد.

اين عضو كميسيون قضايي مجلس طرح اصلاح قانون مجازات اسلامي و مجازاتهاي جايگزين از جمله مواردي دانست كه ارجاع آنها به برخي كميسيونها نيز ضروري است.

حداد عادل در پاسخ به تذكر نماينده كنگاور گفت: آنچه در طرحها و لوايح در دستور كار مجلس حاوي تغييراتي از لحاظ اداري و ساختاري باشد هيات رئيسه موظف است به كميسيون اجتماعي ارجاع دهد.