سردار طلايي :اگر آسيب و يا برخوردي با دانشجويي صورت گرفته، من از شما عذرخواهي مي كنم// ما فقط به وظيفه خود عمل مي كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" نيروي انتظامي پس از دقايقي موفق به متفرق كردن دانشجويان از مقابل سفارت انگليس شد اما همچنان درگيري هاي پراكنده در خيابان هاي منتهي به سفارت ادامه دارد.

اين گزارش مي افزايد: در عين حال حضور سردار طلايي و سخنراني وي در جمع دانشجويان معترض كه از ضرب و شتم خود در مقابل سفارت و حتي دستگيري تعدادي از دانشجويان به خشم آمده بودند، موجب كاسته شدن از حجم اعتراضات گرديد.

سردار طلايي در حالي كه دانشجويان به گرد او جمع شده بودند ، اظهار داشت : ما نيز همانند شما دانشجويان مدافع اسلام و انقلاب هستيم و اگر در اين جريان آسيب و يا برخوردي با دانشجويي صورت گرفته است، من از شما عذرخواهي مي كنم اما ما فقط به وظيفه خود عمل مي كنيم .

ادامه گزارش خبرنگار "مهر" حاكي است : در حالي كه دانشجويان نسبت به برخورد نيروي انتظامي و يا بر اساس برخي شايعات مبني بر دستگيري تعدادي از دانشجويان معترض بودند، يكي از افسران نيروي انتظامي در پشت بلندگوي اتومبيل خود، با بيان اين كه " خدا لعنت كند كسي را كه پليس را در مقابل دانشجويان قرار داده " از دانشجويان خواست كه شعار "مرگ بر انگليس " سر دهند.