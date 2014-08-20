تداوم گرد و غبار در پایتخت طی سه روز آینده

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس نقشه هاي پیش یابی در سه روز آینده همچنان در برخی مناطق شمال غرب، غرب، دامنه هاي مرکزي و جنوبی زاگرس در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار و رعد وبرق و وزش باد پیش بینی می شود.

به گفته وی، شدت بارش ها امروز دراستان هاي واقع در دامنه هاي مرکزي وجنوبی زاگرس وبرخی مناطق شمال غرب خواهد بود.

وظیفه اظهار داشت: این شرایط امروز و جمعه در ارتفاعات البرز مرکزي نیز رخ خواهد داد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: در سه روز آینده در استانهاي ایلام، کرمانشاه ، خوزستان و بوشهر وهمچنین در منطقه زابل باد و گردوخاك پیش بینی می شود.

وی افزود: در این مدت به سبب وزش باد نسبتا شدید در استان سمنان، پدیده گردوخاك در استان قم و جنوب استان تهران دور از انتظار نیست.

وظیفه یادآور شد: فردا آسمان تهران کمی ابري دربعدازظهر همراه با افزایش ابر درپاره اي نقاط غبارمحلی است بیشینه و کمینه دمای پایتخت با یک درجه کاهش نسبت به امروز به ترتیب برابر 37 و 24 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.