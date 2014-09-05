هاشمیان: دوست دارم مربی ایران شوم/ آرزویم حضور در بایرن بود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشميان كه در كلاس‌های مربيگری پرولايسنس فدراسيون فوتبال آلمان شركت کرده و در حال گذراندن اين كلاس است، طبق برنامه‌ بايد برای كارآموزی به يكی از باشگاه‌های بوندس‌ليگايی برود و مدتی در كنار اين تيم كارآموزی كند، به همین دلیل این فرصت برایش ایجاد شد تا در تمرینات باشگاه بایرن مونیخ آلمان حضور یابد.

در این رابطه سایت باشگاه بایرن مونیخ گفتگویی را با وحید هاشمیان انجام داده که آن را در زیر می‌خوانید:

* سایت بایرن مونیخ: یادتان هست 14 آگوست 1999 کجا بودید؟

- وحید هاشمیان: احتمالا تهران.

* نه. آن روز اولین بازی‌ شما در بوندس لیگا بود که با پیراهن هامبورگ مقابل بایرن مونیخ به میدان رفتید...

- درست است. آن بازی با گلی که جووانی البر در دقایق پایانی به ثمر رساند، 2 بر 2 مساوی شد. بازیکنان مقابل من، لوتار ماتئوس و توماس لینکه بودند. دقیقه 72 با آنتونی یه‌بوآه تعویض شدم. دو ملی‌پوش پرافتخار و نامدار. شروع پراسترسی برایم در بوندس‌لیگا بود اما خیلی زود به فضای فوتبال آلمان عادت کردم.

* ولی بیرون از زمین چمن شروع خوبی نداشتید زیرا رفتاری غیر حرفه‌ای مرتکب شدید...

- در اولین مصاحبه‌ام در هامبورگ گفتم که باشگاه مورد علاقه‌ام بایرن مونیخ است. همه خبرنگاران زدند زیر خنده و پرسیدند چرا؟ تو تازه عضو هامبورگ شده‌ای. من دوست نداشتم به آنها دروغ بگویم. از زمان کودکی‌ام بایرن مونیخ تیم شناخته‌شده‌ای در ایران بود و همیشه به آن علاقه داشتم.

* بعد از آنکه بوخوم را ترک کردید، سال 2004 مدتی عضو بایرن بودید. چه احساسی داشتید؟

- آن موقع از تیم‌های زیادی پیشنهاد داشتم ولی بدون لحظه‌ای تردید تصمیم گرفتم، بایرن را انتخاب کنم. این آرزوی همیشگی من بود، و با پیشنهادی که از مونیخ دریافت کردم، آرزویم برآورده شد.

* مزیت بایرن نسبت به تیم‌های قبلی‌‌تان چه بود؟

- هامبورگ هم تیم بزرگی بود ولی در بایرن امکانات بیشتری وجود دارد. برای همین هم توقعات بالاتر است، همچنین رقابتی که بین بازیکنان برای قرار گرفتن در ترکیب وجود دارد. اگر مربی شانس بازی به تو بدهد، باید بدون معطلی حاضر باشی. اما چنانچه انتظاراتش را برآورده نکنی، بخاطر رقابتی که گفتم وضعیت برایت سخت می‌شود.



* سال 2005 با بایرن دو عنوان قهرمانی کسب کردید و در 15 بازی رسمی یک گل به ثمر رساندید.

- کارنامه‌ام را در بایرن بارها آنالیز کرده‌ام. وقتی به مونیخ آمدم به خودم گفتم یک انسانم و طبیعتا به زمان احتیاج دارم تا بتوانم با تیم جدیدم هماهنگ شوم. اما در بایرن از این خبرها نیست. به محض آمدنت باید خودت را نشان دهی. باید بازدهی بالایی داشته باشی. من نتوانستم انتظارات را برآورده کنم. با این حال فقط خاطرات خوب از دوران حضورم در مونیخ در یادم مانده است.

* اکنون بار دیگر اینجا هستید. این‌بار به عنوان مهمان. چطور شد دوباره به بایرن مونیخ آمدید؟

- بعد از آنکه در امتحان ورودی مربیان فدراسیون فوتبال آلمان پذیرفته شدم، با هرمان گرلاند تماس گرفتم. او هم مثل من زمانی در بوخوم عضویت داشت. او با ماتیاس سامر و تیم مربیان بایرن در مورد من صحبت کرد. از باشگاه بایرن برای اینکه این فرصت را در اختیارم قرار دادند، بسیار سپاسگزارم.

* در مقایسه با زمانیکه اینجا بازیکن بودید، چه چیزهایی تغییر کرده است؟

- همه چیز حرفه‌ای‌تر از قبل شده است. تمرینات، تشکیلات، شرایط، همه چیز. ساختار باشگاه بسیار عالی سازماندهی شده است. تمامی کارمندان از حرفه‌ای‌ترین‌ها انتخاب شده‌اند. برای همین می‌خواستم کارآموزی‌ام را در بایرن بگذرانم. بویژه که مربیان این تیم از بهترین‌های جهان هستند.

* چه زمانی تصمیم گرفتی مربی شوید؟

- همزمان با دوران بازیگری‌ام زمانی که در آلمان بودم، مدرک A و B را گرفتم. بعد از آن کمی پیش از اینکه برای امتحان ورودی دوره آموزشی مربیگری فدراسیون فوتبال آلمان آماده شوم، در لیگ ایالت هامبورگ 14 ماه مربیگری کردم. قصد داشتم دوره آموزشی را حتما در آلمان بگذرانم، زیرا کیفیت آن در تمام دنیا مورد تایید است.

* شما آدم خونسرد و مودبی هستید، آیا ممکن است در قامت مربی عصبی و پرخاشگر شوید؟

- (می‌خندد) موقعی که در لیگ هامبورگ مربی بودم، چند بار به مرز انفجار رسیدم. البته معمولا خودم را کنترل می‌کنم. من به نظم، تلاش و آنالیز اعتقاد دارم.

* از مربیانی که داشتید می‌توان فرانگ پاگلسدورف، پیتر نویرورر، فلیکس ماگات و علی دایی را نام برد. الگویی در مربیگری دارید؟

- نه. کپی هیچوقت مثل اصل نیست. هرکسی کاراکتر، فلسفه، و افکار خاص خودش را دارد. برای همین معتقدم هر کسی خودش باید تصمیم بگیرد، چطور کار کند. البته من می‌توانم از هرکدام از مربیان پیشینم ایده بگیرم و آن را با ایده‌های خودم ترکیب کنم.

* دوست دارید مربی چه تیمی شوید؟

- (می‌خندد) در همه تیم‌هایی که زمانی در آنها عضویت داشتم، حتی تیم ملی ایران. اما مشکلی که وجود دارد این است که یک مربی، وابسته به پیشنهاداتی است که به او ارائه می‌شود و خودش نمی‌تواند دنبال باشگاهی که دوست دارد، بگردد. برای همین می‌خواهم اول از نظر آموزشی پیشرفت کنم. بقیه‌اش درست می‌شود.