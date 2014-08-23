گزارش تصویری از حضور هاشمیان در تمرین بایرن و گفتگو با گواردیولا

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشميان كه در كلاسهای مربيگري پرولايسنس فدراسيون فوتبال آلمان شركت کرده و در حال گذراندن اين كلاس است، طبق برنامه بايد برای كارآموزی به يكی از باشگاههای بوندسليگايی برود و مدتی در كنار اين تيم كارآموزی كند.
وحيد هاشميان اين كارآموزی را در باشگاه بايرنمونيخ طی میكند كه در نوع خود جالب است چرا که بايرنيها تاكنون چنين اقدامي را انجام نداده بوده و كارآموزي را قبول نمیكردند. در این رابطه امروز سایت باشگاه بایرن مونیخ گزارشی تصویری از برگزاری تمرینات این تیم آلمانی منتشر کرده که در آن وحید هاشمیان در حال گفتگو با پپ گواردیولا سرمربی بایرن بوده و تمرینات این تیم را پیگیری میکند.
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