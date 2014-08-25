به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو بعد از ظهر دوشنبه در جمع مسولان شهرستان دشتی اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی برای توسعه نقاط مختلف شهرستان دشتی صورت گرفته است و گام‌های بسیار مهمی در این زمینه برداشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: مبلغ 395 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای و تبصره 22 برای پرداخت مطالبات، تکمیل پروژه های نیمه تمام و جبران عدم تخصیص سالهای پیشین تامین اعتبار شده است.

مهرجو اضافه کرد: باتوجه به ضرورت ها، جهت گیری ها و الزامات قانون بودجه 17درصد اعتبارات به حمل و نقل جاده ای، 13 درصد به عمران شهری، 10 درصد به طرح هادی روستایی، 9 درصد به پروژه های بخش آب، 10 درصد به آموزش، 8 درصد به فرهنگ و هنر، 7 درصد به بهداشت و درمان و 7 درصد به تربیت بدنی اختصاص یافته است.

وی گفت: بخش عمران شهری، آب، بهداشت و درمان، طرح های هادی روستایی نسبت به سالهای قبل بیش از 2 برابر افزایش اعتبار را شاهد بوده است.

فرماندار دشتی بیان کرد: در تقسیم بندی اعتبارات مشخص است هدف گذاری و استراتژی تعریف شده شهرستان در پروژه های زیرساختی، رفع نقاط حادثه خیز، عمران و ارتقا شاخص های شهری و روستایی، آموزش، فرهنگ و بهداشت و درمان بوده و این ضرورت ها در تمامی نقاط شهری و روستایی به تناسب پیش بینی و برنامه ریزی شده است.

وی تعریض مسیر خروجی مرکز شهرستان، تعریض مسیر بادوله به کاکی به عنوان نقاط حادثه خیز جاده ای، تعریض مسیر ناصری به مرکز بخش شنبه، تکمیل مجتمع آبرسانی روستاهای ساحلی بخش کاکی و مجتمع آبرسانی به روستاهای بخش مرکزی، تکمیل مخزن 5 هزار متر مکعبی کاکی، نوسازی و توسعه شبکه آب شهری و روستایی، احداث مخزن 15 هزار متر مکعبی خورموج، آبرسانی به 10 روستای مجتمع بادوله، تجهیزات راه اندازی دانشکده فرهنگیان دشتی، تجهیز و تکمیل فضاهای آموزشی، ترمیم و مرمت مسجدجامع کاکی، ساماندهی قلعه محمدخان دشتی، تجهیز مراکز درمانی و بهداشتی روستاها و شهرستان و بهبود شاخص های درمانی بیمارستان زینبیه ، عمران شهری و اجرای طرح هادی در 24 روستای شهرستان از مهمترین طرح ها و پروژه های عمرانی شهرستان در سال 93 عنوان کرد.

واگذاری کامل اسکله لاور به سازمان بنادر و دریانوردی برای شروع به کار گمرک

مهرجو عنوان کرد:همچنین مبلغ 13 میلیارد تومان معادل 42 درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای شهرستان به بخش کاکی اختصاص یافته است.

وی افزود: بخش کاکی به عنوان خاستگاه سیادت، مرجعیت دینی و استعدادهای کم نظیر علمی، فرهنگی و ادبی همواره در عرصه های ملی و فراملی شاخص و مبرز بوده است و در همه لحظات عمر نعمت زا و افتخارآفرین انقلاب، مردمان، زنان و مردان آن تأثیرگذار و طلایه دار دفاع از ارزشهای والای اسلام، امام و رهبری بوده اند.

مهرجو اظهار داشت :این نقطه جغرافیایی از استان همواره در مشارکتهای دینی، ملی و سیاسی جلودار و دارای دیدگاه مترقی مبتنی بر تدبیر،اصلاحات و روشنگری می باشد.

وی به پیشنهادات جهت توسعه شهرستان اشاره و یادآور شد: واگذاری کامل اسکله لاور به سازمان بنادر و دریانوردی برای شروع به کار گمرک ، لایروبی و احداث تأسیسات پشتیبانی برای انجام مبادلات و فعالیتهای تجاری باعنایت به مرکزیت و عمق مناسب آن برای ایجادپایانه صادرات موادمعدنی،اجرای پروژه آبخیزداری در دشت کاکی باتوجه به انجام مطالعات توجیهی، فنی ، زیست محیطی و اقتصادی آن و امکان فراهم شدن تمهیدات لازم برای صادرات محصولات کشاورزی بخش به کشورهای همسایه ، تصحیح روند بیمه محصول گوجه فرنگی به عنوان محصول اصلی باتوجه به عدم تناسب هزینه و سرمایه گذاری با پرداختی خسارت بیمه با توجه به 5 هزار هکتار کشت گوجه فرنگی در بخش کاکی و تولید سالانه 3000 تن محصول و اشتغال قریب به 70 هزار نفر در طی یک فصل کاری از مهمترین این پیشنهادات عنوان کرد.

نوسازی و توسعه شبکه فرسوده آب در سطح روستاها و شهرها

وی همچنین انجام مطالعات برای تعیین زون بافت فرسوده شهر کاکی و فراهم شدن بسترهای بازسازی ، ترمیم و نوسازی آن باتوجه به تکالیف قانونی،فراهم نمودن بسترهای مورد نیاز برای بهره مندی از آبهای غیرمتعارف و تأسیسات آب شیرین کن توسط بخش خصوصی، تدوین سند توسعه روستایی برای احصاء نیازها، ظرفیتها و ترسیم چشم انداز در بازه زمانی متعارف و تعریف شده،نوسازی و توسعه شبکه فرسوده آب در سطح روستاها و شهرها و جلوگیری از هدر رفت منابع آب و اختصاص فوق العاده نوار مرزی به همه کارمندان و کارکنان ادارات بخش برای ایجاد انگیزه ، تشویق و ماندگاری نیروی کار از دیگر این موارد عنوان کرد.

فرماندار دشتی با اشاره به اینکه احداث پست برق برای تقویت برق شنبه، طسوج و دشت پلنگ ضروری است خواستار حمایت های مالی از متقاضیان احداث واحدهای گلخانه ای به عنوان واحدهای کم آب بر با توجه به کاهش سفره های آب زیر زمینی وحذف فرآیندهای زائددراخذمجوزها شد.

وی ارتقای شعبه اقماری تأمین اجتماعی به شعبه دائمی درمرکزبخش کاکی با توجه به حضور قشر عظیمی از کارگران درفصول کاشت وبرداشت محصولات مختلف به ویژه گوجه فرنگی یکی دیگر ضروریات عنوان کرد.