به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا در شش هفته نخست لیگ چهاردهم موفق به کسب 7 امتیاز شده و حاصل تلاشش چهار تساوی بدون گل، یک برد و یک شکست است و با تفاضل گل صفر رتبه میانه جدول را به خود اختصاص داده است. عملکردی متوسط رو به ضعیف برای تیمی که امسال بیشتر از چهار سال گذشته هزینه کرده و هدفش قرار گرفتن در رتبه‌ای بهتر به نسبت ادوار گذشته اعلام شده است.

نگاه فانتزی جلالی به فوتبال

خیلی از کارشناسان فوتبال و اهالی فوتبال معتقدند نگاهی که جلالی به فوتبال دارد نگاهی کاملا ایده‌ال‌گرا و فانتزی است و قرابتی با فوتبال نتیجه گرا و خشک این روزهای ما ندارد. با این حال جلالی بی توجه به آنچه در پیرامونش می گذرد همچنان به فوتبال باکیفیت و زیبا فکر می‌کند و معتقد است بایستی به گونه‌ای حرکت کرد تا با فوتبال زیبا و روز به نتیجه رسید. اتفاقی که این مربی را از کسب نتیجه در این سال ها دور کرده و ناکامی های زیادی را برای آقا معلم فوتبال ایران رقم زده است.

تیمی که جلالی بست

مجید جلالی در حالی لیگ چهاردهم را با نارنجی پوشان آغاز کرد که با شرایط بهتری تیمش را بست. او بازیکنان لازم خود را با فراغ بال بهتری نسبت به مربیان قبلی سایپا جذب کرد و این امیدواری در نزد اهالی فوتبال و البرزی ها را زنده کرد که امسال سایپا تیمی متفاوت و جذاب تر خواهد بود اما در این شش هفته سایپا عملکردی کاملا معمولی و گاها ضعیف داشته و البته خبری هم از بازی جذاب و چشم نواز این تیم نبوده است.

اوج این عملکرد نه چندان قابل قبول در هفته ششم و مقابل فولاد خوزستان رقم خورد که نارنجی پوشان با ارایه یک بازی بسته و تدافعی یک امتیاز را از چنگ مدافع عنوان قهرمانی درآورد و با نوع فوتبالش صدای کادر فنی و بازیکنان تیم حریف را در آورد به گونه ای که برخی بازیکنان فولاد نوع بازی سایپا را به سال های دور تشبیه کردند و به آن معترض بودند.

سایپا بازی ضعیفی به نمایش می گذارد

در همین ارتباط فرشاد فلاحت زاده سرپرست و بازیکن اسبق تیم فوتبال سایپای البرز در خصوص نتایج این روزهای نماینده البرز در لیگ برتر در گفتگو با مهر اظهار داشت: نتایج سایپا در 6 هفته ابتدایی لیگ برتر بسیار ضعیف بوده است و باید کادر فنی و مدیران باشگاه جوابگو باشند.

وی ادامه داد: برخلاف اظهارات مجید جلالی من معتقد هستم سایپا بازی بسیار ضعیفی به نمایش می گذارد و در تمام خطوط این تیم دچار اشکالات و ایرادات اساسی است و خبری ار بازی کیفی مورد ادعای مربی این تیم نیست.

فلاحت زاده در پایان گفت: به نظر من فوتبال زیبا را در این فصل پدیده مشهد و صبای قم انجام می دهند که با توجه به هزینه کمی که در تیم شده نتایج بسیار خوبی کسب کرده‌اند. درحالی که سایپا امسال با بودجه خوبی در فصل نقل و انتقالات وارد شد و تمام نیازهای سرمربی تیم تامین شده است.

فلاحت زاده تصریح کرد: این باشگاه برخلاف آنچه می گوید نه بومی گرایی و نه جوانگرایی را به شکل جدی در دستور کار خود قرار داده و به نسبت فصول قبل بازی سطح پایین تری را ارایه می کند و از این بابت بایستی برای آینده این تیم در لیگ برتر ابراز نگرانی کرد.

سرمربی تیم باید جوابگو باشد

محمد ربیعی از کارشناسان فوتبال البرز نیز در این خصوص گفت: سایپا در این فصل تغییرات زیادی داشته است و باید به این تیم فرصت داد. در خصوص سبک بازی و نتایج ضعیف نیز باید سرمربی تیم جوابگو باشد .

وی افزود: سایپا چند سالی است که نتوانسته نتایج خوبی کسب کند و امیدوارم در این فصل این شرایط به پایان برسد و ما و البرزی ها نماینده استان مان را در قامت یک مدعی در بازی ها ببینیم.

ابهام در آینده این تیم

کسب 7 امتیاز از شش بازی آن چیزی نبود که از سایپا انتظار می رفت و به نوعی بدترین شروع نارنجی پوشان در کل ادوار لیگ برتر محسوب می شود.

امیدواریم مدیران این باشگاه و شخص جلالی با نگاهی واقع گرایانه تر به سمت فوتبالی اصولی تر گام بردارند و با دوری جستن از بازی با کلمات و بیان جملات زیبا و دلنشین به گونه‌ای عمل کنند تا نماینده البرز حضوری موفق تر در ادامه بازی ها داشته باشد و با جمع‌آوری امتیازات لازم خود را در جدول بازی ها بالا بکشند.

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گزارش از هومن ناظمی