هفته دولت نماد شهادت، ایثارگری و خدمت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مجوزی عصر شنبه به همراه اعضای هیئت رییسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل در دیدار با خانواده شهید غدیر راهداری اظهار داشت: در دین اسلام به ویژه در مذهب تشیع اهمیت و جایگاه ویژه ای برای شهید و شهادت قائل است و علاوه بر مباحث ملی گرایی، مباحث و عقیدتی و مذهبی نیز مطرح است که باید نسل به نسل منتقل شود.

در این دیدار که با حضور اعضای هیئت علمی و رییس بنیاد شهید شهرستان زابل انجام شد وی اظهار داشت: دین اسلام یک دین فراملیتی است و ما در کشور خود زمانی می‌توانیم افتخار کنیم که پایبند به ولایت فقیه، انقلاب و خون شهدا باشیم و تا مادامی که به این نمادهای غرور آفرین متوسل شویم هسچ تهدیدی برای کشور ما وجود ندارد.

وی ادامه داد: دانشگاه اسلامی محل کسب علم و تزکیه است و افتخار دانشگاه اینست که نمادهای جبهه و جنگ در آن حضور داشته باشد و محیط‌های دانشگاهی مشتاق حضور و تدفین شهدای گمنام هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید غدیر راهداری در دوران دفاع مقدس و در سال 1361 در حین خدمت در ارتش جمهوری اسلامی در محل پاسگاه شرهانی به درجه رفیع شهادت نایل شد.