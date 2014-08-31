عرضه شير خام فله ای در خراسان شمالی ممنوع شد

حميد رمضاني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخي از شهروندان به تصور اشتباه، سلامتي شير را به چربي زياد آن مي دانند، اما این امر باعث به خطر افتادن سلامت آنان مي شود.

وي با بیان اینکه سلامتي شير در وجود پروتئين زياد است، اظهار داشت: از اين جهت مردم سعي كنند تا از شيرهايي با بسته بندي بهداشتي كه با نظارت دستگاههای زیربط ، بسته بندی و وارد بازار شده است استفاده كنند.

رمضاني با اشاره به اينكه تامين شير سالم براي افراد به يك دغدغه اساسي تبديل شده افزود: اداره كل دامپزشكي استان در راستاي تامين سلامت شهروندان و عرضه شير سالم و بهداشتي برنامه هايي را در دستور كار قرار داده است.

وي تصريح كرد: در راستاي حفظ سلامتي مردم اين اداره كل از عرضه شير فله اي خام در استان جلوگيري خواهد كرد تا دغدغه مردم رفع شود.

رمضاني ساماندهي و رفع معضل عرضه محصولات خام دامي و غير بهداشتي در استان را نيازمند فرهنگ سازي مناسب مصرف در شهروندان دانست و گفت: براي اين امر بايد تمامي دستگاه هاي اجرايي مرتبط در استان، اداره كل دامپزشكي را ياري كنند تا بتوان با همفكري یکدیگر راهكارهاي مناسبي براي رفع این مشکل ارائه کرد.

به گفته وي تا کنون جلساتي با حضور دستگاه هاي اجرايي مرتبط در این راستا برگزار شده كه راه حل های ارائه شده مورد بررسی قرارگرفته و طي جلسه اي كه در آينده اي نزديك برگزار خواهد شد راهكارهاي نهايي ارائه مي شود.

معاون سلامت اداره كل دامپزشكي استان اظهار كرد: نظارت بر محصولات خام دامي به صورت جدي انجام و با افرادي كه ايجاد خدشه در امنيت غذايي مردم داشته باشند برخورد خواهد شد.

رمضاني گفت: عرضه محصولات خام دامي كه بدون نظارت دامپزشكي صورت گيرد ممنوع است و در صورت مشاهده با متخلفین برخورد جدي مي شود.

اين مسئول افزود: به دليل كمبود نيروي نظارتي، شهروندان بهتر است از مراكزي كه داراي مجوز بوده و تحت نظارت و كنترل دامپزشكي استان هستند محصولات پروتئيني خريداري كنند چرا كه با اين اقدام، سلامت جامعه را ارتقاء مي دهند.

