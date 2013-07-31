حل مشکل کمبود شیر در گلستان/ نگرانی از توزیع شیر فله ای

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله وفایی پیش ازظهر چهارشنبه در کمیسیون تنظیم بازار استان، با ابراز نگرانی از توزیع شیر خام و فله ای در سطح جامعه گفت: متاسفانه توزیع شیر خام و فله ای و سایر فرآورده های لبنی غیر استاندارد در استان گسترش یاقته که با توجه به این که این فرآورده ها غیر بهداشتی است، سلامت جامعه را تهدید می کند و لازم است در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان گفت: در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم همچون گوشت مرغ، برنج، روغن و شکر روند عمومی تثبیت قیمتها ادامه دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان نیز با اشاره به وضعیت ثبات قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان سالجاری در استان گلستان ، پایداری و ثبات قیمتها را محصول تدابیر درست و کارشناسانه کمیسیون تنظیم بازار استان دانست.

علی اکبر سوخت سرایی گفت: خوشبختانه با تمهیداتی که در این کمیسیون چه برای مصرف کننده و چه برای تولید کننده اندیشیده شد، در ماه مبارک رمضان امسال نسبت به سالهای گذشته قیمت کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف ثبات بیشتری داشته است.

سوخت سرایی تشکیل نمایشگاه عرضه کالاهای اساسی طرح ضیافت و برگزاری فروشگاههای فوق العاده فروش را از جمله اقدامات موثر در ثبات بازار در ماه مبارک رمضان سالجاری دانست.

وی همچنین ضمن تشکر از شرکت پگاه گلستان، وضعیت توزیع شیر پاستوریزه طی ماه رمضان در استان را مطلوب ارزیابی و افزود: خوشبختانه به همت این شرکت در ماه رمضان امسال در استان با مشکل کمبود شیر پاستوریزه مواجه نبوده ایم.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان در خصوص بازرسیهایی که از بازار صورت می گیرد نیز گفت: اقداماتی که در بازرسیها صورت می گیرد باید سبب رضایتمندی مردم شود.