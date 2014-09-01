اشتغال در زنجان مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم حاج‌نائبی شامگاه یکشنبه در دیدار استاندار با اصناف زنجان افزود: هفته گذشته به مناسبت بزرگداشت 10 هزار شهید اصناف کشور، اصناف و بازاریان از بیانات مقام معظم رهبری استفاده کردند.

وی اظهار داشت: 60 هزار بافنده فرش در استان زنجان وجود دارد و با این ظرفیت استان زنجان می‌تواند قطب تولید فرش باشد و در اقتصاد حرف اول را بزند.



رئیس اصناف استان زنجان گفت: اگر تسهیلات خوبی در اختیار اصناف قرار گیرد آنها بهتر می توانند به مردم خدمات بدهند و همچنین به اشتغال استان هم کمک کنند.

وی در ادامه افزود: 35 هزار واحد صنفی در سطح استان زنجان و 25 هزار واحد صنفی هم در سطح شهرستان زنجان فعالیت می کنند.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان، در ادامه بازگشایی کشتارگاه شهرداری زنجان، راه‌اندازی سایت آهن‌فروشان، ساماندهی صنوف آلاینده که می‌توانند در تولید استان کمک کنند را از خواسته‌های اصناف عنوان کرد.

حاج نایبی با اشاره به اینکه در استان زنجان ظرفیت‌های خوبی وجود دارد گفت: برخی مواقع نهادها در استان زنجان خریدهای دستگاه اجرایی را از تهران انجام می‌دهند در حالی که باید دستگاه‌های اجرایی استان زنجان از تولیدات داخلی استان حمایت لازم را داشته باشند.

وی به اقدامات دولت تدبیر و امید در طول یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: ایجاد آرامش و ثبات در بازار و کنترل تورم از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید است.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان، به تثبیت و کنترل نرخ ارز توسط دولت تدبیر و امید اشاره کرد و افزود: در دولت‌های گذشته کشورمان شاهد نوسانات نرخ ارز بوده است.