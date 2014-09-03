کشاورزی روز به روز در گیلان کوچک تر می شود/ شاندرمن باید به شهرستان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شکری صبح چهارشنبه در جمع مردم و مسئولان غرب استان گیلان افزود: این استان شمالی ظرفیت های خوبی در توسعه بخش کشاورزری دارد از اینرو می طلبد مسئولان به ابن حوزه مهم توجهی ویژه داشته باشند.

وی همچنین اظهارداشت: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، نبود آب مطمئن، مقرون به صرفه نبودن و سایر موارد از مشکلات جدی بخش کشاورزی در استان است.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی بر لزوم توسعه زیر ساخت های بخش کشاورزی در استان تاکید کرد و گفت: اقتصاد گیلان متکی به بخش کشاورزی است.

وی در ادامه با بیان اینکه بیشتر روستاهای شهرستان های تالش، رضوانشهر و ماسال از ضعف برق رنج می برند، افزود: اغلب روستاهای کشور به ویژه گیلان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از نعمت برق بهره مند شدند.

شکری با تصریح اینکه تالش بزرگ که یک چهارم خاک گیلان را دارد متاسفانه فاقد سامانه زباله سوز است، اظهارداشت: متاسفانه زباله در این استان شمالی به ویژه در شهرستان های گردشگری تالش، رضوانشهر و ماسال به یک معضل بزرگ تبدیل شده است.

وی اذعان داشت: شهرستان های تالش، رضوانشهر و ماسال بسترهای خوبی برای توسعه گردشگری دارند از اینرو می طلبد امکانات زیر ساختی منطقه فراهم شود.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهرستان های تالش، رضوانشهر و ماسال از حیث آسفالت راه های روستایی از نرم استانی پائین تر هستند، گفت: داشتن راه های ارتباطی با کیفیت از مطالبات جدی مردم منطقه است.

وی با اعلام اینکه توسعه آسفالت در منطقه نیازمند اعتبارات کلان است، افزود: متاسفانه تخصیص سالانه اعتبارات عمرانی 15 تا 20 درصد است.

شکری با اشاره به اینکه کارخانه چوکا ظرفیت بسیار خوبی برای اشتغال زایی در استان دارد بر ضرورت توسعه این کارخانه تاکید کرد.

وی همچنین تصریح کرد: شاندرمن ماسال از حیث شاخص های همچون وسعت، جمعیت، تعداد روستا، جایگاه جغرافیایی و غیره قابلیت تبدیل از بخش به شهرستان را دارد.

وی بیان داشت: با تبدیل بخش شاندرمن به شهرستان توسعه و آبادانی منطقه تسریع و مطالبات مردم بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی افزود: روند ساخت پروژه فاضلاب شهرستان تالش به دلیل کمبود اعتبار بسیار کند پیش می رود.

وی ادامه داد: آب مطمئن و مورد نیاز در شهرستان ماسال برای توسعه کشاورزی امری ضروری است از اینرو می طلبد مسئولان در این زمینه تلاش مضاعف داشته باشند.

شکری همچنین بر ضرورت احیای صنایع دستی سنتی تالش، رضوانشهر و ماسال و حمایت جدی از هنرمندان منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان های تالش، رضوانشهر و ماسال در غرب استان گیلان واقع شده اند.