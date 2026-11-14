به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اسلام‌دوست کاربندی، ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان تالش که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان برگزار شد، با قدردانی از رویکرد دولت وفاق ملی به ریاست مسعود پزشکیان در مسیر اصلاح نظام آموزش و پرورش، اظهار کرد: نگاه به آموزش و پرورش باید متناسب با شرایط اقلیمی، جغرافیایی و محرومیت‌های هر منطقه باشد و نمی‌توان با نسخه‌ای یکسان برای همه مناطق کشور، انتظار تحقق عدالت آموزشی داشت.

وی با بیان اینکه وضعیت فضاهای آموزشی در غرب گیلان به شرایطی بحرانی رسیده است، افزود: شهرستان تالش در مقایسه با بسیاری از مناطق استان از امکانات و زیرساخت‌های آموزشی کمتری برخوردار است و این مسئله ضرورت توجه جدی مسئولان استانی و ملی را دوچندان می‌کند.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس با طرح این پرسش که «عدالت آموزشی در شهرستان تالش تا چه اندازه محقق شده است؟» تصریح کرد: دانش‌آموزان تالش نیز مانند سایر نقاط کشور حق برخورداری از فضای آموزشی استاندارد، امکانات مناسب و فرصت‌های برابر برای رشد و پیشرفت دارند و نباید محل زندگی و شرایط جغرافیایی، مانعی برای آینده تحصیلی آنان باشد.

اسلام‌دوست با اشاره به وضعیت نامناسب فضاهای ورزشی مدارس خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های ورزشی در بسیاری از مدارس شهرستان شرایط مطلوبی ندارند و لازم است برای ایجاد و بهسازی فضاهای ورزشی دانش‌آموزان، برنامه‌ای جدی و عملیاتی تدوین شود.

وی همچنین خواستار حضور میدانی مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان در شهرستان تالش شد و تأکید کرد: مشکلات آموزشی و عمرانی این منطقه باید از نزدیک بررسی شود تا تصمیم‌گیری‌ها صرفاً به گزارش‌های اداری محدود نماند و مطالبات مدارس به مرحله اجرا برسد.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال با اشاره به فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها گفت: هزینه‌های جانبی تحصیل، بار مالی قابل توجهی بر دوش خانواده‌ها گذاشته است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به والدین و دانش‌آموزان جلوگیری شود.

اسلام‌دوست در ادامه، تجهیز و تقویت اردوگاه آموزشی دانش‌آموزی کشلی تالش را از مطالبات مهم حوزه آموزش و پرورش منطقه دانست و خواستار توجه ویژه مسئولان برای فراهم‌سازی امکانات لازم و ارتقای ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی این مجموعه شد.

وی همچنین با اشاره به موضوع مزایده مراکز پیش‌دبستانی، بر ضرورت بازنگری در روند واگذاری‌ها تأکید کرد و گفت: در این زمینه باید حقوق افراد باسابقه و فعالان این حوزه مورد توجه قرار گیرد و زمینه احقاق حقوق قانونی آنان فراهم شود.

این نماینده مجلس در پایان، تأمین و توزیع عادلانه تجهیزات آموزشی از جمله رایانه، نیمکت و سایر ملزومات مورد نیاز مدارس را ضروری دانست و تأکید کرد: رفع کمبودهای مدارس تالش نباید در حد وعده باقی بماند؛ دانش‌آموزان این منطقه برای برخورداری از فرصت‌های برابر آموزشی، نیازمند تصمیمات جدی، تخصیص اعتبار و اقدام عملی مسئولان هستند.