به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز از هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 18:50 روز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار میشود که بلیت فروشی برای این دیدار تنها از طریق اینترنی و حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز جمعه، چهاردهم شهریورماه انجام میشود.
علاقمندان برای خرید بلیت بازیهای این ورزشگاه میتوانند از طریق سامانه www.footballeticket.ir به 2 روش زیر بلیت خریداری کنند:
1- با استفاده از کارت ملی
2- با استفاده از کارت عضویت الکترونیک
سازمان لیگ همچنین اعلام کرد هیچگونه بلیتی از دیدار پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه فروخته نخواهد شد.
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