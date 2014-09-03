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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۲۱

سازمان لیگ اعلام کرد؛

بلیت دیدار پرسپولیس - تراکتورسازی تنها اینترنتی فروخته می‌شود

بلیت دیدار پرسپولیس - تراکتورسازی تنها اینترنتی فروخته می‌شود

سازمان لیگ اعلام کرد بلیت دیدار تیم‌های پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز، حداکثر تا ساعت 12 ظهر جمعه 14 شهریور ماه به صورت اینترنتی به فروش خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز از هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 18:50 روز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود که بلیت فروشی برای این دیدار تنها از طریق اینترنی و حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز جمعه، چهاردهم شهریورماه انجام می‌شود.

علاقمندان برای خرید بلیت بازی‌های این ورزشگاه می‌توانند از طریق سامانه www.footballeticket.ir به 2 روش زیر بلیت خریداری کنند:

1- با استفاده از کارت ملی

2- با استفاده از کارت عضویت الکترونیک

سازمان لیگ همچنین اعلام کرد هیچگونه بلیتی از دیدار پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه فروخته نخواهد شد.

کد مطلب 2363202

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