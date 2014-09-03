میزبان خوبی برای استقلال خواهیم بود/ مشکلات نفت از کادر فنی نیست

محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار این هفته برابر استقلال تهران در هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: مسجد سلیمان همواره از سوابق خوبی در فوتبال ایران برخوردار بوده است و شرایط را برای برگزاری این بازی مهیا کرده‌ایم. اطمینان داریم که استقبال خوبی از این بازی به عمل خواهد آمد و به دنبال این هستیم تا میزبان خوبی برای استقلال باشیم.

وی اضافه کرد: برای میزبانی این بازی مشکل خاصی وجود ندارد. البته امکانات ما مثل تهران یا مراکز استان‌ها نیست و آن دوستان مربی که درباره ما اظهار نظر کرده‌اند عجولانه حرف زدند که مسجد سلیمان را با تهران مقایسه کرده‌اند. طبیعی است که امکانات ما محدودتر باشد. باید منصفانه قضاوت کنیم.

مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان ادامه داد: خوزستانی‌ها معمولا استقلالی هستند ولی اولویت آنها با تیم شهر خودشان است. مردم این هفته انتظار یک بازی خوب را دارند. ما هم تدابیر لازم را برای حضور گسترده مردم پیش بینی کرده‌ایم و فکر می‌کنم که بدون مشکل این بازی برگزار شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از نتایج تیم خود راضی هستید، گفت: تا الآن ما از کادر فنی راضی هستیم. یکسری مشکلات در تیم ما وجود دارد که باید برطرف شود. بازیکنان ما کم تجربه هستند و برای همین بود که در دو بازی متوالی اخراجی دادیم.

نطری در خصوص اینکه تا چه زمانی برای تغییر کادر فنی صبر خواهند کرد، یادآور شد: فعلا زود است که در این باره فکر کنیم. مشکل ما از کادر فنی نیست. داخل زمین یکسری مشکلات وجود دارد که به دنبال حل آنها هستیم و اگر نتیجه نداد تصمیمات دیگری خواهیم گرفت.