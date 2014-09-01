شایعه جدایی تیموریان را شماها درست کردید/ مشکلات زیادی در خط دفاع داریم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در حاشیه تمرین عصر امروز دوشنبه تیم فوتبال استقلال، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر مسابقه‌ای شرایط خاص خودش را دارد. مسجد سلیمانی‌ها معروف به اولی‌ها هستند، و خوشحالیم به این شهر می‌رویم. البته من قبلا به این شهر سفر کرده‌ام و می‌دانم مردمان خوب و مهمانوازی دارند.

وی با بیان اینکه امیدوار است زمین ورزشگاه محل برگزاری مسابقه اجازه دهد بازی خوبی از سوی دو تیم ارائه شود، افزود: تیم استقلال با توجه به پیروزی‌های اخیر شرایط خوبی دارد اما رفتن مگویان مدافع ارمنستانی، مصدومیت یعقوب کریمی و غیبت امیرحسین صادقی و حنیف عمران‌زاده باعث می‌شود مشکلات زیادی در خط دفاع داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد اینکه آیا تیمش بازی آسانی در مسجد سلیمان پیش رو دارد؟ اظهار کرد: اصلا اینگونه نیست و به نظرم کارمان در مسجد سلیمان سخت است. من بازی نفت مسجد سلیمان را مقابل تراکتور سازی دیدم. بازیکنان این تیم در آن بازی نشان دادند انگیزه بالایی برای موفقیت دارند و فکر می‌کنم این دیدار یکی از سخت‌ترین بازی‌های‌مان در لیگ امسال است.

وی در مورد اینکه با حضور یعقوب کریمی در تیم امید موافق است، تاکید کرد: باشگاه استقلال و خود بنده قانونمند هستیم و هرچه قانون در این خصوص بگوید، اجرا می‌کنیم. البته کریمی فعلا مصدوم است و میرشاد ماجدی قرار است با مسئولان فدراسیون در این خصوص صحبت کند تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.