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۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۸:۴۳

امیر قلعه‌نویی:

شایعه جدایی تیموریان را شماها درست کردید/ مشکلات زیادی در خط دفاع داریم

شایعه جدایی تیموریان را شماها درست کردید/ مشکلات زیادی در خط دفاع داریم

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران اعلام کرد شماها (خبرنگاران) خودتان شایعه جدایی آندرانیک تیموریان از استقلال به خاطر نیمکت نشینی‌اش را درست کردید. وی همچنین گفت:  تیموریان هیچ مشکلی ندارد و در تمرینات حضور دارد، هر وقت هم کادرفنی صلاح بداند از این بازیکن استفاده می‌کند. 

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در حاشیه تمرین عصر امروز دوشنبه تیم فوتبال استقلال، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر مسابقه‌ای شرایط خاص خودش را دارد. مسجد سلیمانی‌ها معروف به اولی‌ها هستند، و خوشحالیم به این شهر می‌رویم. البته من قبلا به این شهر سفر کرده‌ام و می‌دانم مردمان خوب و مهمانوازی دارند.

وی با بیان اینکه امیدوار است زمین ورزشگاه محل برگزاری مسابقه اجازه دهد بازی خوبی از سوی دو تیم ارائه شود، افزود: تیم استقلال با توجه به پیروزی‌های اخیر شرایط خوبی دارد اما رفتن مگویان مدافع ارمنستانی، مصدومیت یعقوب کریمی و غیبت امیرحسین صادقی و حنیف عمران‌زاده باعث می‌شود مشکلات زیادی در خط دفاع داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد اینکه آیا تیمش بازی آسانی در مسجد سلیمان پیش رو دارد؟ اظهار کرد: اصلا اینگونه نیست و به نظرم کارمان در مسجد سلیمان سخت است. من بازی نفت مسجد سلیمان را مقابل تراکتور سازی دیدم. بازیکنان این تیم در آن بازی نشان دادند انگیزه بالایی برای موفقیت دارند و فکر می‌کنم این دیدار یکی از سخت‌ترین بازی‌های‌مان در لیگ امسال است.

وی در مورد اینکه با حضور یعقوب کریمی در تیم امید موافق است، تاکید کرد: باشگاه استقلال و خود بنده قانونمند هستیم و هرچه قانون در این خصوص بگوید، اجرا می‌کنیم. البته کریمی فعلا مصدوم است و میرشاد ماجدی قرار است با مسئولان فدراسیون در این خصوص صحبت کند تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

قلعه‌نویی به شایعه جدایی آندرانیک تیموریان به خاطر نیمکت نشینی‌اش در استقلال اینگونه واکنش نشان داد: این شایعات را شماها بوجود می‌آوردید و کسی غیر از شما آنها را بیان نمی‌کند. تیموریان هیچ مشکلی ندارد و می‌بینید امروز در تمرینات حضور دارد، هر وقت هم کادرفنی صلاح بداند از این بازیکن استفاده می‌کند. خواهشا برای تیم ما که این روزها بدون هیچ مشکلی کارش را پیش می‌برد، حاشیه درست نکنید.

وی در مورد اینکه آیا در بازی با نفت مسجد سلیمان ممکن است برخی از بازیکنان را در پست‌های غیر تخصصی بکار بگیرد؟ خاطرنشان کرد: صددرصد زیرا مصدومان زیادی داریم و ممکن است حتی از محمد قاضی در دفاع وسط استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد عیادتش از غلامحسین مظلومی تصریح کرد: قبلا هم به دیدار ایشان رفته بودم و امروز هم وظیفه‌ام بود که بروم زیرا ایشان گردن من حق دارد. امیدوارم خداوند همه مریض ها خصوصا استاد مظلومی را شفا دهد.

وی با بیان اینکه تیمش هنوز در برخی از پست‌ها مشکل دارد، اضافه کرد: ان‌شاء‌الله تیم هرچه زودتر هماهنگ و تکمیل شود و بازیکنان هم به شرایط ایده‌آل برسند، یقینا کیفیت‌مان بهتر هم می‌شود.

قلعه‌نویی در مورد افت فوتبال پایه در تهران تاکید کرد: به فوتبال پایه نه تنها در تهران بلکه در کل کشور اهمیت داده نمی‌شود. اگر اشتباه نکنم در عربستان یک روز قبل و یا بعد از دیدار الشباب، الاتحاد و ... تیم‌های امید این باشگاه‌ها به مصاف هم می‌روند، آنهم در یک ورزشگاه خوب و با پخش تلویزیونی اما در ایران به غیر از ورزشگاه آزادی، دیگر ورزشگاه مناسبی نداریم.

وی یادآور شد: فوتبال پایه هم مانند پایه میز است که اگر نباشد میز دچار مشکل می‌شود. امروز هم شاهدیم فوتبال‌مان در حال افت کردن است و فدارسیون نه تنها برای تهران بلکه برای حل این مساله در کل کشور باید اقدام کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پایان گفت: امروز شاهدیم برخی باشگاه‌ها از جمله سپاهان، فولاد یا برخی تیم‌های نظامی به تیم‌های پایه اهمیت بیشتری می‌دهند و به نوعی فوتبال خارج از تهران را زنده کرده‌اند اما باید به فوتبال پایتخت هم اهمیت بیشتری داده شود.

 

کد مطلب 2362226

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