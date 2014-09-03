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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۱۱

شانزدهمین جشن سینما در 6 شهر برگزار می‌شود/ اجرای بابک حمیدیان

شانزدهمین جشن سینما در 6 شهر برگزار می‌شود/ اجرای بابک حمیدیان

شانزدهمین جشن سینمای ایران در 6 شهر از نقاط مختلف ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار دبیر اجرایی شانزدهمین جشن سینمای ایران با اعلام این خبر در نشست رسانه ای که هم اکنون در محل خانه سینما در حال برگزاری است، گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده در نظر داریم شانزدهمین جشن سینما را به مناسبت روز ملی سینما در 6 شهر از نقاط مختلف ایران برگزار کنیم.

وی در ادامه افزود: از همین رو با برخی از استان های کشور وارد مذاکره شده ایم ولی هنوز به پاسخ قطعی مبنی بر کم و کیف چگونگی اجرای این برنامه در شهرستان نرسیده ایم.

دبیر اجرایی شانزدهمین جشن سینمای ایران همچنین درباره مراسم اهدای جوایز عکاسان که یکی از بخش های جشن است، توضیح داد: مراسم اهدای جوایز در بخش عکس با اجرای بابک حمیدیان جمعه 14 شهریور ماه در محل باغ موزه قصر برگزار می شود.

کد مطلب 2363254

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