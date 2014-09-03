به گزارش خبرنگار مهر، مازیار دبیر اجرایی شانزدهمین جشن سینمای ایران با اعلام این خبر در نشست رسانه ای که هم اکنون در محل خانه سینما در حال برگزاری است، گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده در نظر داریم شانزدهمین جشن سینما را به مناسبت روز ملی سینما در 6 شهر از نقاط مختلف ایران برگزار کنیم.

وی در ادامه افزود: از همین رو با برخی از استان های کشور وارد مذاکره شده ایم ولی هنوز به پاسخ قطعی مبنی بر کم و کیف چگونگی اجرای این برنامه در شهرستان نرسیده ایم.

دبیر اجرایی شانزدهمین جشن سینمای ایران همچنین درباره مراسم اهدای جوایز عکاسان که یکی از بخش های جشن است، توضیح داد: مراسم اهدای جوایز در بخش عکس با اجرای بابک حمیدیان جمعه 14 شهریور ماه در محل باغ موزه قصر برگزار می شود.