به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری شانزدهمین جشن سینمای ایران با حضور محمد بزرگ‌نیا دبیر جشن و مازیار میری دبیر اجرایی جشن شانزدهم در محل خانه سینما برگزار شد. در ابتدای این مراسم محمد بزرگ‌نیا دبیر جشن سینمای ایران با ابراز خرسندی از اینکه برگزاری شانزدهمین جشن خانه سینما با صرفه جویی مالی همراه است، گفت: طی روزهای آینده نامزدهای شانزدهمین جشن خانه سینما معرفی می شوند. همچنین داوری نهایی مسابقه سینمای بلند از اوایل این هفته آغاز شده و اواخر هفته آینده به پایان می رسد.

وی ادامه داد: یکی از بخش های جشن های سینمای ایران تقدیر و تشکر از برخی سینماگران است که در این دوره ما از امین تارخ بازیگر سینما و تلویزیون، فرید مصطفوی فیلمنامه نویس، حسین ملکی عکاس و گرافیک، مجید مسچی به عنوان مدیر سینمایی تقدیر می شود.

واریز مبالغ صرفه‌جویی شده در جشن سینما به صندوق تأمین و بیمه بیکاری هنرمندان



دبیر شانزدهمین جشن خانه سینما گفت: شانزدهمین جشن سینمای ایران هر چند کوچک برگزار می شود اما مبالغ صرفه جویی شده به صندوق تامین و بیمه بیکاری اهالی سینما واریز می شوند.

مازیار میری دبیر اجرایی شانزدهمین جشن سینمای ایران نیز با بیان اینکه امیدوارم حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی با مسئولان جشن خانه سینما همکاری کند تا شانزدهمین دوره این جشن دلیلی برای افتتاح صندوق بیمه بیکاری اهالی سینما شود.

وی با اشاره به اینکه از هفته آینده جشن های انیمیشن، فیلم کوتاه، فیلم مستند و بزرگداشت ها در خانه سینما برگزار می شوند، بیان کرد: در 16 شهریورماه جشن انیمیشن، 17 شهریورماه جشن فیلم کوتاه، 18 شهریورماه جشن فیلم مستند و 19 شهریورماه بزرگداشت ها برگزار می شوند. این جشن ها قرار است در محل خانه سینما شامل حیاط خانه، کافه گالری و سالن سیف الله داد برگزار شوند. امیدوارم بتوانیم این 4 جشن را در شأن اهالی سینمای ایران برگزار کنیم.

گستردگی شانزدهمین جشن سینمای ایران به لحاظ مخاطب



دبیر اجرایی این دوره از جشن سینمای ایران یادآور شد: شانزدهمین جشن سینمای ایران متفاوت از سال های دیگر برگزار می شود. در حال حاضر در حال گفتگو با مدیران فرهنگی بخش سینمایی کشور هستیم تا بتوانیم این جشن را به خوبی برگزار کنیم.

میری با اشاره به اینکه بسیاری از مردم کشور به جشن شانزدهم سینمای ایران دعوت هستند، توضیح داد: جشن شانزدهم از نظر مخاطب گسترده‌تر از سال های قبل برگزار می شود اما با هزینه بسیار کمی همراه است. جشن شانزدهم قرار است در 6 شهر بزرگ کشور برگزار شود و اگر بر اساس برنامه ریزی های انجام شده پیش برویم مردم و مخاطبان بسیاری را در این جشن خواهیم داشت.

وی تأکید کرد: هر چند جشن شانزدهم در 6 شهر بزرگ کشور برگزار می شود اما هزینه های بسیار کمی نسبت به برگزاری جشن های دیگر هزینه خواهیم کرد.

دبیر اجرایی شانزدهمین جشن سینمای ایران گفت: به طور قطع مردم زیادی به جشن سینمای ایران دعوت هستند، البته هنوز شهرهای مورد نظر برای برگزاری جشن انتخاب نشده‌اند. هیچکدام از ما تجربه برگزاری چنین جشنی با چنین وسعتی را نداریم و در حال حاضر مراحل اولیه را طی می کنیم.



میری در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه سازمان سینمایی برای پاسداشت بازگشایی خانه سینما در روز ملی سینما یک جشن برگزار می کند آیا شما در این جشن شرکت می کنید؟ توضیح داد: طبق گفتگو با رئیس سازمان سینمایی به هماهنگی و این نتیجه رسیدیم که بعد از برگزاری جشن خانه سینما به محل برگزاری جشن سازمان سینمایی برویم. زمان برگزاری جشن خانه سینما 2 ساعت در نظر گرفته شده است.

سازمان سینمایی برای افتتاح صندوق تأمین و بیمه بیکاری سینماگران همکاری کند



وی با اشاره به تامین هزینه‌های شانزدهمین جشن سینمای ایران اظهار کرد: ما هر ساله به هر طریقی مسائل مالی جشن را به سرانجام می رسانیم، خوشبختانه امسال همکاری خوبی با سازمان سینمایی داشتیم اما پیش از هر چیز تقاضا می کنم که سازمان سینمایی همکاری لازم برای افتتاح صندوق تامین و بیمه بیکاری اهالی سینما را با ما داشته باشد. امیدوارم شانزدهمین جشن سینمای ایران نقطه شروعی برای افتتاح این صندوق باشد. آیین نامه صندوق تامین و بیمه بیکاری نزدیک به 3 سال است که نوشته شده و تنها در انتظار اجرایی شدن آن هستیم.

دبیر اجرایی شانزدهمین جشن خانه سینمای ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برگزاری 2 جشن متفاوت از سوی سازمان سینمایی و خانه سینما در یک شب نشان دهنده یکپارچگی این 2 نهاد است یا خیر؟ گفت: شانزدهمین جشن سینمای ایران جشنی صنفی است که از سوی صنوف سینما برگزار می‌شود اما جشن سازمان سینمایی یک گردهمایی برای پاسداشت بازگشایی خانه سینما است. این 2 بخش می تواند اهداف مشترکی را دنبال کند. زمانی که اهداف یکی باشد به نفع سینمای ایران است. امیدوارم این بزرگداشت از سوی سازمان سینمایی تنها به شب روز ملی سینما محدود نشود و هر روز اهالی سینما را گرامی بدارند.



اطلاعی از میزان کمک سازمان سینمایی به صندوق بیکاری ندارم

میری با اشاره به اینکه تنها به عنوان یکی از اعضای صنوف خانه سینما از پیشرفت افتتاح صندوق بیکاری اطلاع دارد، یادآور شد: میزان کمک نقدی که سازمان سینمایی می خواهد به این صندوق بکند، تنها از سوی محمد مهدی عسگرپور باید پاسخ داده شود. ما در این نشست تنها به مسائل جشن سینما می رسیم و من اطلاعی ندارم که سازمان سینمایی چه میزان می خواهد در این زمینه به خانه سینما کمک کند.

وی با اشاره به هزینه صرفه جویی شده در جشن‌های خانه سینما، توضیح داد: بعد از برگزاری جشن‌های خانه سینما دبیر جشن به طور کامل هزینه صرفه جویی شده را اعلام می کند. جشن های صنوف به طور مستقل برگزار می شوند و ما از صنوف سینمایی خواسته‌ایم تا در برگزاری جشن‌ها صرفه جویی کنند. هر کدام از 4 جشن حداکثر یک ساعت و در سالن سیف الله داد برگزار می‌شوند.

دبیر اجرایی جشن شانزدهم سینمای ایران با اشاره به جوایزی که در جشن خانه سینما اهدا می شوند، گفت: در جشن های خانه سینما معمولا هدیه نقدی اهدا نمی شود و برای سینماگران تنها تندیس جشن خانه سینما ارزشمند است و بیشتر از هر چیز دیگری از آن استقبال می کنند.



برگزاری جشن عکس سینمای ایران با اجرای بابک حمیدیان و حضور صنوف خانه سینما

حافظ احمدی دبیر جشن عکس شانزدهمین جشن سینمای ایران نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه جشن عکس‌خانه سینما جمعه 14 شهریورماه در باغ‌موزه قصر برگزار می شود، گفت: نزدیک به 50 عنوان عکس فیلم برای داوری داشتیم که اسامی کاندیداها و تقدیر هایی که قرار است در این جشن انجام شوند، به زودی اعلام می شود.

وی ادامه داد: بابک حمیدیان به عنوان مجری این جشن حضور دارد البته ما از صنوف بازیگران، تهیه کنندگان و دیگر صنوف سینمای ایران دعوت کردیم تا در این جشن حضور داشته باشند.

دبیر جشن عکس جشن شانزدهم سینمای ایران یادآور شد: 50 اثر توسط 9 داور ارزیابی شدند که داوران شامل 3 داور بخش عکس، 3 داور بخش پوستر و 3 داور معرفی شده از خانه سینما بودند. آثار طی 2 روز در بخش های عکس، انونس، پوستر و تیزر داوری شدند. این جشن می تواند بزرگداشتی برای عکاسان سینمای ایران باشد که تا امروز محجور مانده اند.

حافظ احمدی در پایان تاکید کرد: نمایشگاه عکس سینمای ایران از روز 14 تا 21 شهریورماه در باغ موزه قصر با نمایش 45 اثر برگزار می شود. البته امسال به دلیل زمان محدود نتوانستیم ورک شاپ ها را برگزار کنیم.