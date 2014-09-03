تکمیل بیمارستان دیر و جاده وفاق ضروری است/ لزوم تکمیل بزرگراه بوشهر - دیر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی احمدی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دیر اظهار داشت: یکی از اولویت‌های کاری‌ام در دوران نمایندگی مجلس سامان‌دهی بهداشت و درمان شهرستان‌های حوزه انتخابیه است و از نتایج تلاش‌هایم توسعه و تجهیز بیمارستان کنگان و افتتاح بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه بوده است.

وی به پروژه نیمه کاره بیمارستان دیر اشاره کرد و با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای این طرح، خاطرنشان ساخت: سرعت لاک پشتی در توسعه این بیمارستان برای مردم اصلا قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به پیگیری‌های اخیر خود اشاره کرد و گفت: با توجه به آمادگی وزارت نفت و منطقه ویژه پارس جنوبی برای پرداخت صورت حساب‌ها، مراحل ساخت و تکمیل این پروژه باید سریع‌تر از سر گرفته شود

وی افزود: در این زمینه مذاکرات خوبی با قرارگاه خاتم، پیمانکار مربوطه، دانشگاه علوم پزشکی و وزارت نفت انجام شده است

بزرگراه دیر به بوشهر از نیازهای مهم و اساسی منطقه است

حجت الاسلام احمدی افزود: در نشست اخیر با رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مقرر شد دانشگاه چارت تشکیلاتی و تجهیزات موردنیاز این بیمارستان آماده کند و در اولین فرصت بعد از اتمام ساخت پروژه، افتتاح آن انجام شود.

وی به بزرگراه دیر به بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: از نیازهای مهم و اساسی منطقه ایجاد این بزرگراه است که باید در زمینه کمیل ان تسریع شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت نفت در اجرای ساخت این پروژه همکاری سازنده داشته است امیدواریم وزارت راه و شهرسازی جدی تر به این پروژه نگاه کند.

احمدی ساخت اورژانس هوایی در دیر را از دیگر تعهدات وزارت نفت عنوان کرد و یادآور شد: ترک تشریفات آن انجام شده است اداره کل راه و شهرسازی و سازمان هلال احمر استان آماده اجرای این پروژه هستند ولی رویکرد دولت این است تلاش شود پروژه جدید کلنگ‌زنی نشود.

احداث جاده وفاق امری حیاتی است

نماینده شهرستان‌های کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این از پروژه های نفت است امیدواریم زودتر اجرای آن از سر گرفته شود.

وی احداث جاده وفاق را امری حیاتی عنوان کرد و ادامه داد: گرچه بیش از سه کیلومتر زیر سازی انجام شده است ولی پروژه رها شده است.

احمدی تاکید کرد: با تلاش های انجام شده این طرح، جزو پروژه‌های هشت گانه وزارت نفت قلمداد شده است و تصمیم بر این است که وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت آن را اجرایی کنند.

نماینده شهرستان‌های کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامیدر پایان خواستار حمایت های بیشتر منطقه ویژه پارس جنوبی از مناطق پیرامونی شد.