علی‌اکبر محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات دبیر پیشین ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فوتبال، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: من باید صحبت‌های ایشان را بخوانم، هرچند شنید‌ه‌ام علیپور گفته این رای عجولانه صادر شده است. در این باره باید بگویم ما یک رایی صادر کرده‌ایم و موضوع تمام شده است.

وی اضافه کرد: حالا اینکه کسانی بیایند درباره این رای صادر شده، اظهار نظر کنند و ما هم جواب بدهیم، خودش برای کمیته اخلاق تنش ایجاد می‌کند. در حالیکه سعی ما این است در کمال آرامش پرونده‌ها را بررسی کرده و رای صادر کنیم.

رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه علیپور گفته عظیمی قبلا دارای پرونده بوده و این پرونده‌ها در حراست فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش موجود است، عنوان کرد: منصور عظیمی چه کاره فوتبال است؟ ایشان یک فرد غیرفوتبالی بوده، بنابراین آیا ما می‌توانیم به لحاظ قانونی درباره چنین فردی رای صادر کنیم؟

وی در ادامه یادآور شد: دوستانی که در این باره شکایت داشتند، باید به مراجع قضایی رفته و شکایت خود را مطرح کنند. کمیته اخلاق تنها به مسائل مربوط به اهالی فوتبال رسیدگی می‌کند، پس در این شرایط که منصور عظیمی یک فرد فوتبالی نیست، نمی‌توان در مورد او رای صادر کرد.

محمدزاده درباره اینکه عظیمی همواره در کنار قلعه‌نویی و استقلال حضور داشت، گفت: چنین چیزی قبلا بوده ولی دیگر نیست. ما هم تذکرات لازم را به قلعه‌نویی داده‌ایم. در این باره دست ما از لحاظ قانونی نسبت به رسیدگی به پرونده افراد خارج از فوتبال خالی است. عظیمی اگر کلاهبرداری کرده یا از کسی پولی گرفته است آن دوستان و شاکیان وی باید به قوه قضاییه، دادگاه و دادسرا بروند تا از این طریق پیگیری کنند. و ما هم در این خصوص به آنها راهنمایی لازم را خواهیم کرد.

محمدزاده با بیان اینکه پیشتر عنوان می‌شد قلعه‌نویی در این مسائل نقش داشته است گفت: آنها که آمده بودند در بدو امر مطالب را اینگونه مطرح می‌کردند که قلعه‌نویی هم دخیل است پس از آن ما شاکیان را فراخواندیم و تحقیقات لازم را انجام دادیم که گفتم منظور ما قلعه‌نویی نبوده و به منصور عظیمی پول دادیم یا اینکه با او رفت و آمد داشته‌ایم که من هم تاکید کردم کمیته اخلاق نمی‌تواند درباره این فرد تصمیم بگیرد و شما باید از طریق قوه قضاییه این پرونده را پیگیری کنید.

وی با اشاره به روشی که پیشتر در ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای وجود داشت عنوان کرد: متاسفانه قبلا در ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای همه شئونات چه کیفری چه فوتبالی و غیر فوتبالی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت که این خودش تخلف بزرگی بوده و مداخله در امر قضا محسوب می‌شده است که می‌تواند مصداق جرم باشد. دوستان سابق که در کمیته رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای حضور داشتند از مبانی حقوقی اطلاعات لازم در اختیار نداشته اما حالا کارشناسان ما حداقل دارای کارشناسی ارشد حقوق هستند و من نمی‌گویم که دکترا دارند. اگر یک پرونده اصلا مربوط به فوتبال نباشد به طور حتم باید در مراحل قضایی پیگیری شود.

محمدزاده اضافه کرد: به طور مثال کسی بوده که از یک فوتبالیست طلبکار بود این شخص به لحاظ اینکه در فدراسیون فوتبال و ستاد تخلفات و کمیته اخلاق فشارهای لازم بیاورد و به اهدافش برسد از این راه وارد می‌شد که ما جلوی این کارها را گرفتیم و گفتیم اگر دعوای حقوقی خارج از فوتبال با یک فوتبالیست دارید باید به دادگاه بروید. این درست مثل این می ماند که یک نفر از شما خبرنگار شاکی باشد بعد برای رسیدن به مطالباتش در محل کار شما بیاید و از مسئولان خبرگزاری بخواهد به موضوع خارج از حیطه کاری شما رسیدگی کنند.

وی درخصوص مصاحبه علیپور مبنی بر اینکه پرونده عظیمی موجود است یادآور شد: از آقای علیپور خواهش می‌کنم چنانچه اطلاعات یا مواردی دارند عینا به کمیته اخلاق یا شخص این جناب ارائه کنند و از هرگونه پیشنهاد سازنده استقبال می‌کنیم ضمن اینکه باید تاکید کنم جای این مطالب در رسانه‌ها نیست تا بتوانیم در آرامش کامل کار خود را انجام دهیم. ما باید از مصاحبه‌های جنجالی و تنش زا پرهیز کنیم.

در خصوص باشگاه‌هایی که سقف قرارداد را رعایت نکردند، از جمله سپاهان اصفهان، پرسپولیس و استقلال، گفت: تنها ارکان قضایی فدراسیون فوتبال مانند کمیته انضباطی و کمیته اخلاق می‌توانند در این خصوص رای صار کنند و طبق روال کار، سازمان لیگ برتر باید در این خصوص گزارش لازم را به ما ارائه کند.