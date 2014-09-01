علی اکبر محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعلام حکم پرونده امیر قلعهنویی خاطرنشان کرد: انشاءالله این حکم روز سهشنبه اعلام می شود. قرار است اعضای کمیته اخلاق فردا تشکیل جلسه بدهند و در همان جلسه هم رای را صادر کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این حکم فردا به اطلاع عموم خواهد رسید، گفت: ما رای خودمان را صادر میکنیم و در اختیار دبیر کل فدراسیون قرار میدهیم تا در مسیر چارچوب خودش قرار گیرد و اعلام شود.
رئیس کمیته اخلاق در خصوص اینکه قلعهنویی بر اساس مدارکی که وجود دارد محروم خواهد شد، عنوان کرد: آنچه که در پرونده وجود دارد محرمانه است و بهتر است محرمانه بماند. ما در این باره پیش داوری نمیکنیم و بهتر است تا زمان جلسه صبر کنید تا تصمیم نهایی گرفته شود.
از محمدزاده در خصوص جلسه روز گذشته با یکی از اطرافیان قلعهنویی پرسیده شد که وی در این باره گفت: نمیدانم این خبر را چه کسی به شما داده است. ما در پرونده اسم هر کسی که آورده شده بود با وی جلسه محرمانه برگزار کردیم و نمیتوانیم در خصوص آنچه که در جلسه گذشت خارج از آن صحبت کنیم. امیدوارم که هر تصمیمی که گرفته میشود خیر باشد.
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