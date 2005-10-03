بايدامتيازات ازدست رفته بازي با استقلال را جبران كنيم / ملوان تيم هميشگي نيست

فريدن حرداني درگفت وگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: پس ازشكستي كه برابراستقلال تهران داشتيم تمرينات خوبي را پشت سرگذاشتيم و تلاش مي كنيم براي جبران امتيازازدست رفته دربازي فردا به هرسه امتيازدست پيدا كنيم.

مربي تيم فوتبال استقلال اهوازدرادامه تصريح كرد: براي اين ديدار برنامه ريزي كرده ايم و هرچند مي دانيم بازي سختي پيش رو داريم اما فقط به سه امتياز بازي فكرمي كنيم و اميدواريم به آن دست پيدا كنيم.

وي درمورد تيم فوتبال ملوان گفت: ملوان يكي ازتيم هاي خوب ، جوان و دونده ليگ برتراست كه درورزشگاه خانگي به تيمي امتيازنمي دهد. اما واقعيت اين است كه اين تيم نسبت به سالهاي گذشته تغييرات زيادي داشته و ملوان قدرتمند هميشگي نيست. قطعا بازيكنان جواني كه به اين تيم آمده اند نيازبه زمان دارند تا بتوانند خودرا به شرايط ايده ال برسانند.

فريدون حرداني درپايان گفت : انگيزه هردوتيم براي كسب امتيازات بازي سبب خواهد شد تماشاگران حاضردرورزشگاه شاهد نبردي زيبا و ديدني باشند.