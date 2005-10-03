فريدن حرداني درگفت وگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: پس ازشكستي كه برابراستقلال تهران داشتيم تمرينات خوبي را پشت سرگذاشتيم و تلاش مي كنيم براي جبران امتيازازدست رفته دربازي فردا به هرسه امتيازدست پيدا كنيم.
مربي تيم فوتبال استقلال اهوازدرادامه تصريح كرد: براي اين ديدار برنامه ريزي كرده ايم و هرچند مي دانيم بازي سختي پيش رو داريم اما فقط به سه امتياز بازي فكرمي كنيم و اميدواريم به آن دست پيدا كنيم.
وي درمورد تيم فوتبال ملوان گفت: ملوان يكي ازتيم هاي خوب ، جوان و دونده ليگ برتراست كه درورزشگاه خانگي به تيمي امتيازنمي دهد. اما واقعيت اين است كه اين تيم نسبت به سالهاي گذشته تغييرات زيادي داشته و ملوان قدرتمند هميشگي نيست. قطعا بازيكنان جواني كه به اين تيم آمده اند نيازبه زمان دارند تا بتوانند خودرا به شرايط ايده ال برسانند.
فريدون حرداني درپايان گفت : انگيزه هردوتيم براي كسب امتيازات بازي سبب خواهد شد تماشاگران حاضردرورزشگاه شاهد نبردي زيبا و ديدني باشند.
مربي تيم فوتبال استقلال اهواز در گفت و گو با " مهر" :
بايدامتيازات ازدست رفته بازي با استقلال را جبران كنيم / ملوان تيم هميشگي نيست
مربي تيم فوتبال استقلال اهواز ابراز اميدواري كرد اين تيم بتواند با پيروزي مقابل ملوان بندرانزلي امتياز ازدست رفته هفته قبل را جبران كند.
فريدن حرداني درگفت وگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: پس ازشكستي كه برابراستقلال تهران داشتيم تمرينات خوبي را پشت سرگذاشتيم و تلاش مي كنيم براي جبران امتيازازدست رفته دربازي فردا به هرسه امتيازدست پيدا كنيم.
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