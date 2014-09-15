بخشدار جدید بخش رحیم آباد رودسر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان رودسر در آئین تودیع و معارفه بخشدار رحیم آباد رودسر از همه کسانی که در توسعه و عمران این بخش تلاش تا این بخش به جایگاه واقعی خود برسد، تقدیر و تشکر کرد.

امیر جانبازی رودسری افزود: رحیم آباد پتانسیل های زیادی در بخش گردشگری، کشاورزی و نیروی انسانی دارد بنابراین می طلبد مسئولان از هیچ کوششی برای رسیدن به جایگاه اصلی این بخش فرو گذار نکنند.

وی اظهار داشت: عملیات ساخت سد پلرود که از سال 89 آغاز شده است متاسفانه بدلیل کمبود اعتبارات از پیشرفت فیزیکی 32 درصدی برخوردار است.

فرماندار رودسر عملیات احداث پل ارتباطی رحیم آباد - رودسر و جاده ترانزیتی قزوین – رحیم آباد – کلاچای را کند توصیف و بر ضرورت تسریع ساخت این پروژه ها تاکید کرد.

وی در ادامه به مسئله آب آشامیدنی بخش رحیم آباد اشاره کرد و افزود: اعتبار مورد برای تکمیل پروژه تصفیه خانه طول لات افزون بر 15 میلیارد تومان است که در صورت تکمیل این پروژه مشکل آب منطقه رفع خواهد شد.

جانبازی با بیان اینکه رودسر در بحث فندق و گل گاوزبان رتبه یک کشور را دارد، اذعان داشت: همه باید تلاش کنند تا سطح تولید و صنایع تبدیلی این محصولات افزایش یابد تا همگان شاهد پیشرفت این منطقه باشند.

بخشدار اسبق رحیم آباد نیز در این جلسه گفت: این بخش در جنوب شرقی رودسر دارای 200 روستا،77 شورای اسلامی، 31 دهیاری و جمعیتی افزون بر 26 هزار و 243 هزار نفر و دارای مردمانی با فرهنگ و ولایتمدار است.

نادر علی نیا سد انحرافی پلرود و پل رحیم آباد را از مهمترین پروژه های در حال اقدام نام برد که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

بخشدار جدید رحیم آباد هم در ادامه این مراسم گفت: خدمت کردن در همه جای دنیا امری پسندیده و یک ارزش است.

منصور سعادت نژاد رحیم آباد را دارای ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی دانست و اظهار امیدواری کرد: با کمک همه برای عمران و آبادانی این بخش گامهای موثری برخواهیم داشت.

به گزارش مهر، طی حکمی از سوی استاندار گیلان " منصور سعادت نژاد " بعنوان بخشدار رحیم آباد معرفی شد.