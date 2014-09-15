به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که این روزها نحوه برکناری اش از سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس به یکی از سوژه های اصلی رسانه های ورزشی تبدیل شده است، پس از چند سال سکوت دلیل اصلی برکناری اش از تیم ملی فوتبال ایران را اعلام کرد.

دایی که روی خط تلفنی برنامه نود آمده بود تا پاسخ صحبت های حمیدرضا سیاسی رئیس هیات مدیره پرسپولیس را بدهد، در واکنش به اظهارات فردوسی پور پیرامون برکناری اش از تیم ملی گفت: اینکه شما یکطرفه عنوان می کنید احمدی نژاد مرا سرمربی تیم ملی کرد درست نیست. آقای احمدی نژاد من را برکنار کرد اما من از سوی آقای علی آبادی به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شدم.

علی دایی در پاسخ به این پرسش که حتما علی آبادی با دستور مستقیم رئیس جمهور شما را سرمربی تیم ملی کرده است گفت: اصلا اینطور نیست. آقای کفاشیان به من اس ام اس داد که آقای مهندس با شما کار دارد و بعد هم ایشان به من گفتند که شما سرمربی تیم ملی هستید. اما برکناری من با دستور مستقیم احمدی نژاد بود.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران که بارها این مسئله را عنوان کرده بود، این بار دست به افشاگری جدیدی زد و پس از چند سال سکوت در مورد دلیل این برکناری گفت: برای اولین و آخرین بار می‌گویم. دلیل اصلی برکناری ام از تیم ملی این بود که به من گفتند باید در ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد باشم اما من قبول نکردم و آقایان مرا برکنار کردند.

علی دایی پیش از این صحبت‌ها، درباره انتقاداتی که از وی به خاطر حضور در تمرین روز چهارشنبه هفته گذشته پرسپولیس به همراه حمید درخشان شده بود، خطاب به فردوسی پور گفت: شما چرا حرف خودتان را می‌زنید؟ مگر من با حکم رسانه‌ها سرمربی شدم که با خبر رسانه‌ها سر تمرین نروم؟ شما کارهای دیگر را رها کرده‌اید و به این گیر داده‌اید که چرا سر تمرین حاضر شدم؟ تا موقعی که حکم برکناری به من ابلاغ نشده، باید سر تمرین می رفتم.

سرمربی سابق پرسپولیس تاکید کرد: من از مردم که مرا تحمل کردند، حلالیت می‌طلبم. صحبت‌هایی که می‌کنم به معنای این نیست که بخواهم خود را تبرئه کنم. مطمئنا ما هم ایراد داشتیم و من سهم خودمان را در نتایج قبول دارم ولی باید بعضی مسائل روشن شود.

دایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره عدم حضورش در باشگاه در روز اعلام خبر برکناری‌اش هم گفت: شاید اگر می‌رفتم، استعفا می‌دادم. ولی همان روز سیاسی (رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس) بعد از صحبت با رحیمی داخل اتاق رفت و با یک نفر تلفنی صحبت کرد. بعد از آن سیاسی گفت دایی باید اخراج شود. من هم دوست دارم بدانم آن یک نفر که بوده است.

سیاسی در واکنش به این صحبتها گفت: این صحبت درست نیست. رحیمی می‌داند که همان روز من و دبیر هیات مدیره با رحیمی در اتاق بودیم و هیچ خروجی از اتاق صورت نگرفت. البته دایی درست و حرفه‌ای رفتار کرد که سر تمرین رفت. من رفتار دایی را تایید می‌کنم. این قضیه باید از طرف رحیمی به دایی اعلام می‌شد.

دایی در جواب سیاسی تاکید کرد: من موافق شما نیستم. وقتی شما روز سه شنبه رحیمی را برداشته‌اید، او چطور روز چهارشنبه می‌تواند به من اطلاع بدهد که سر تمرین نروم؟

رئیس هیات مدیره پرسپولیس هم خاطرنشان کرد: تا زمانیکه حکم رحیمی نخورده و به وی ابلاغ نشود، وی مدیرعامل بوده است. من باز هم می‌گویم که دایی حرفه‌ای رفتار کرده و من آنرا تایید می‌کنم. اگر ضعفی هم بوده است، از سیستم ما بوده که مدیرعامل هم جزوی از آن است.

دایی در ادامه با حمایت از مدیرعامل پیشین پرسپولیس گفت: در این چند ماه که در پرسپولیس بودم، یک نفر را پشت تیم دیدم و آن هم رحیمی بود. او همه جوره با ما بود. به غیر از رحیمی، اخبار خوشی از باشگاه نمی شنیدم. من آدمی نیستم که دنبال پُست و مقام باشم. اینها برای من در مقابل ارزشهای دیگر زندگی، ارزشی ندارد. من در هیات مدیره تاکید کرده بودم که اگر با من مشکل دارید، من راحت از تیم جدا می‌شوم.

سرمربی سابق پرسپولیس گفت: از هفته دوم بود که مصاحبه‌ها علیه من شروع شد. نه تنها از هفته دوم، بلکه درست از همان روزهایی که هیات مدیره مشخص شد. در حالی که من با پرسپولیس قراداد داشتم، اعضای هیات مدیره می‌گفتند سرمربی تیم را تعیین می‌کنیم. همه اینها در سایتها هست. از روزی که آمدید، مصاحبه‌ها شروع شد.

دایی ادامه داد: من این ایراد را از شما نمی بینم. از کسانی می بینم که شما را در هیات مدیره گذاشتند. من می‌دانستم در هیات مدیره چه خبر است و چه صحبت‌هایی مطرح می‌شود. می‌دانستم حتی راجع به شخصی که در کادر فنی من هست چه حرف‌هایی زدید.

سرمربی پرسپولیس خاطرنشان کرد: مشکل من از اسفندماه و زمانی شروع شد که صحبت‌های جلسه در وزارتخانه به بیرون درز کرد. این مشکل وقتی جدی‌تر شد که لیست مالی دروغینی را چاپ کردند. روی این مساله که امسال بد نتیجه گرفتیم حرفی نیست ولی این نتایج هزار دلیل دارد.

در این هنگام محمد مایلی‌کهن روی خط برنامه نود آمد و صحبت‌های تندی را علیه دایی و فردوسی‌پور انجام داد.

بعد از قطع تماس تلفنی مایلی کهن، سمت و سوی صحبت‌های دایی عوض شد و وی در مقام پاسخگویی به سرمربی پیشین تیم ملی بر آمد.

دایی گفت: متاسفانه شما در برنامه زنده تلویزیونی اجازه می‌دهید عین آب خوردن به علی دایی توهین کند. در حالیکه حتی یکی از حرف‌هایی را هم که زده، نتوانسته در دادگاه ثابت کند. حتی اگر صحبت‌های این آقا یکبار هم حق بود، علی دایی محکوم می‌شد.

وی تصریح کرد: بله، من با لباس شخصی سر تمرین می‌رفتم ولی ورزشگاه رختکن داشت و لباسم را همانجا عوض می‌کردم. شاید یکی، دو بار آن هم در روزهای بعد از بازی که ریکاوری داشتیم، با لباس شخصی تیم را تمرین دادم. متاسفم که به همه توهین می‌شود و کسی هم چیزی نمی‌گوید.

دایی مجددا بحث را به تیم پرسپولیس کشاند و درباره این خبر که از حضور وی در تمرین روز پنجشنبه هفته گذشته پرسپولیس ممانعت به عمل آمده بود، گفت: من به هیچ عنوان سر تمرین نرفتم که از حضورم ممانعت شود. قرار نبود سر تمرین بروم.

وی همچنین به سئوال برنامه نود ایرادتی را مطرح کرد و گفت که باید این سئوال به صورت بلی یا خیر تنظیم می‌شد نه با جواب چهار گزینه‌ای!

سرمربی پیشین پرسپولیس در معرفی عامل ضعف این تیم خاطرنشان کرد: کسانی پرسپولیس را نابود کردند که مصاحبه می‌کردند. ایرادمان این است آنهایی که قبلا در پرسپولیس بودند، تا خودشان در این تیم نباشند، یکسری مسائل را مطرح می‌کنند. در حالیکه من وقتی از پرسپولیس رفتم حتی یکبار هم علیه این تیم صحبت نکردم. حالا هم تا زمانی که به من بی‌احترامی نشود، صحبتی نخواهم کرد.

دایی همچنین خبر بخشیدن قرارداد سال سومش با پرسپولیس را هم تکذیب کرد و افزود: قرار شده است تا بعدا در اینباره صحبت کنیم و تصمیم بگیریم. به هر حال بر کناری من یک سناریوی از پیش طراحی شده بود که می‌خواستند مرا خراب کنند، در حالیکه خودشان خراب شدند.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در پایان صحبت‌هایش با بیان اینکه رحیمی مردانگی نشان داده بود، گفت: اگر از نظر وزیر دولت آقای روحانی من مشکل فوتبال هستم، خیلی راحت از فوتبال کنار می‌روم.