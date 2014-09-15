به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دوشنبه شب نود هرچند در 30 دقیقه پایانی خود با صحبت‌های علی دایی و انتقادات وی از وزیر ورزش و جوانان تا حدودی جنجالی شده بود، ولی با روی خط آمدن محمد مایلی کهن همه چیز عوض شد. سرمربی پیشین تیم ملی با به کار بردن جملات و عباراتی باعث شد تا بینندگان و میهمانان برنامه نود هم برای لحظاتی دچار شوک شوند و ماجرای دعوای علی دایی با وزارت ورزش را از یاد ببرند.

مایلی کهن در ابتدا فردوسی پور را کروشی‌پور خطاب کرد که این مسئله هرچند برای لحظاتی لبخند مجری برنامه نود را در پی داشت، ولی در نهایت فردوسی پور از مایلی کهن خواست از این کار خود دست بردارد.

سرمربی پیشین تیم ملی که بسیار عصبانی بود گفت: اگر من این فضا را به هم می ریزم، شما همه چیز را زیر سئوال می برید. دم دم‌های صبح است که شما به من وقت می‌دهی! شما فوتبال این ممکت را نابود کردی! چرا اجازه نمی‌دهی صحبت کنم؟

مایلی کهن سپس خطاب به علیرضا رحیمی میهمان حضوری برنامه گفت: آقای رحیمی فرمودند که سیاسی (رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس) با من برای سرمربیگری صحبت کرده است. آیا من باید از رحیمی اجازه می‌گرفتم؟ شما خودت می‌گویی هیات مدیره و وزارت ورزش قبولت نداشتند، پس چرا در پرسپولیس ماندی؟ شما چند دفعه سر تمرین پرسپولیس رفتی و دیدی که سرمربی تیمت با کت و شلوار به تمرین آمده است. من 45 سال است که در پرسپولیس هستم و از این اتفاقات خون دل می‌خورم.

وی در توضیح تماس رئیس هیات مدیره پرسپولیس با وی، تاکید کرد: بنده سیاسی را نمی شناسم. او روز یکشنبه هفته قبل با من تماس گرفت و پیام گذاشت. من هم ساعت 11 شب با وی تماس گرفتم و قرار شد صبح روز دوشنبه همدیگر را ببینیم. سیاسی از من مشورت خواست و هرگز نگفت که من سرمربی شوم. من هم به سیاسی گفتم که اگر هدف شما برکناری است، هدفتان اشتباه است. من تاکید کردم که شما دارید احساسی عمل می‌کنید.

مایلی کهن در ادامه انتقادات و حملاتش را متوجه علی دایی کرد و گفت: سرمربی تیم (علی دایی) هم دشمن خودش بود، هم دشمن طرفداران. ما کجا از فوتبال حرفه‌ای صحبت می‌کنیم. پرسپولیس میلیون‌ها هوادار دارد آن وقت سرمربی با لباس شخصی سر تمرین می‌رود.

در این هنگام رحیمی دو بار تکرار کرد که دایی یکبار هم با لباس شخصی به تمرین نرفته است. مایلی کهن گفت: عکس‌هایش موجود است.

مایلی کهن مجددا خطاب به رحیمی گفت: شما که درباره امامزاده صالح رفتنت هم دروغ می‌گویی! شما با یک فرش فروش با سرمربی تیم چِفت شده بودید. چطور وقتی یک فرد مثل سیاسی می‌آید در باشگاه سرمایه گذاری کند، شما می گویی وی بساز و بفروش است. شما گفتی هیات مدیره 14 میلیارد تومان پول داده است. پس پول بوده. چرا دارید با حرفهایتان شکل مردم را خراب می‌کنید؟

وی در ادامه بدون نام بردن از علی دایی گفت: آقایان می‌خواستند با قلدری در پرسپولیس بمانند. اگر روز چهارشنبه هفته گذشته (حضور همزمان دایی و درخشان در تمرین پرسپولیس) یک نفر از تماشاگران کشته می‌شد، چه کسی جوابگو می‌بود؟ چرا هواداران را به جان هم می‌اندازید؟ فیلم صحبت‌هایشان هم هست که آقایان گفتند باید وضعیت قرارداد ما مشخص شود. آنها فقط به فکر پول هستند.

مایلی کهن با اشاره به صحبت‌هایی دایی که گفته بود انتخابش به عنوان سرمربی تیم ملی با دستور علی آبادی (رئیس وقت سازمان تربیت بدنی) بوده است نه محمود احمدی نژاد، گفت: مگر علی آبادی معاون اوباما بوده است؟! او معاون احمدی نژاد بوده و دستورات او را اجرا می‌کرده. چرا سیاه نمایی می‌کنید. همان سال من که گفته بودم احمدی نژادی هستم، سرمربی پرسپولیس هم نشدم. بعد می‌گویند من در مصلی التماس می کردیم تا سرمربی شویم.

سرمربی پیشین تیم ملی که صدایش هر لحظه بلندتر می‌شد، گفت: آن وقت یکی هم مثل اخوی ایشان (برادر علی دایی) درباره من حرف می‌زند!

در این هنگام، عادل فردوسی پور مودبانه به وقت کم برنامه‌اش اشاره کرد و از مایلی کهن خواست صحبت‌های پایانی‌اش را انجام بدهد. این درخواست با واکنش شدید مایلی کهن روبرو شد: چرا فرصت کم است؟ چرا شما همیشه طلبکاری؟ اگر رحیمی را به برنامه‌ات آوردی، باید سیاسی را هم می آوردی تا با هم صحبت کنند. خودتان نا عادلانه عمل می‌کنید.

وی به یکباره بحث را عوض کرد و گفت: الان فوتبال ما با این همه استعداد باید جای والیبال باشد. ما باید در فوتبال جزو 10 تیم اول دنیا باشیم. ولی همین شما فوتبال این مملکت را به لجن کشیدید!

مایلی کهن در حالی که صدایش می‌لرزید، افزود: چطور کی‌روش تیم ملی را در گروه چهار تیمی در جام جهانی پنجم کرده ولی این اهانت نیست! آن وقت زمانی که من تلفن می زنم، شما میگویی من نژاد پرستم. این مملکت را شما چه کار می‌خواهی بکنی؟ این همه استعداد در فوتبال داریم ولی شما اجازه نمی‌دهی...

فردوسی پور در تلاش بود تا این تماس تلفنی را قطع کند ولی مایلی کهن ادامه داد: اصلا مرا بگیرند و اعدام کنند. من از هیچکس ترسی ندارم. ولی شما هدایت شده کار می‌کنید! 15 سال است که آنتن دست شماست و روز به روز...

مجری برنامه نود سپس گفت که مردم درباره برنامه اش قضاوت خواهند کرد. مایلی کهن در واکنش به این جمله تاکید کرد: مظلوم نمایی نکنید!

در این هنگام فردوسی پور تماس تلفنی را قطع کرد تا ارتباط مایلی کهن بدون خداحافظی قطع شود.