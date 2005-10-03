نامه سرگشاده جمعي از مديران مطبوعات غير دولتي به شهردار تهران

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن نامه به شرح زير است :

جناب آقاي دكتر محمدباقر قاليباف شهردار محترم تهران با سلام و تحيت :

همانگونه كه استحضار داريد بر اساس اعلام مسوولان محترم راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي قرار است ، ممنوعيت تردد خودروها با استفاده از كارت خبرنگاري از هفته آينده اجرا شود.

به همين خاطر كليه خبرنگاران و روزنامه نگاران موظف شده اند براي دريافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك اقدام كنند. به نظر مي رسد اين طرح به منظور ساماندهي و جلوگيري از تخلفات افرادي است كه با استفاده از كارت هاي خبرنگاري جعلي در محدوده ممنوعه طرح ترافيك تردد مي كنند.

اما متاسفانه شيوه ساماندهي تردد خبرنگاران در محدوده طرح ترافيك به گونه اي است كه جز توهين به شخصيت خبرنگاران و روزنامه نگاران كه در تمام نقاط جهان به عنوان چشمان ناظر جامعه و ركن چهارم دموكراسي شناخته مي شوند، نتيجه ديگري نخواهد داشت. زيرا درخواست مدارك متعدد، تقاضاي وجه نقد، مستثني كردن خودروهاي پايين تر از مدل 68 از دريافت مجوز، ناهماهنگي مسوولان امر در مطالبه مدارك مورد نياز از خبرنگاران و در پيش گرفتن سياست يك بام و دو هوا و تلاش براي محدود كردن خبرنگاران به عنوان زير مجموعه سه نهاد مشخص مطبوعاتي و تفاوت قائل شدن ميان خبرگزاري ها و مطبوعات از جمله اشكالاتي است كه روزنامه نگاران، خبرنگاران و صاحبنظران بر اين طرح وارد مي كنند.

بدون شك خبرنگاران، نه به منظور انجام امور شخصي خود، بلكه براي انجام رسالت اطلاع رساني كه بر دوش دارند، نيازمند سهولت در تردد در سطح شهر هستند، لذا اجراي طرح مذكورمشكلات فراواني را براي خبرنگاران و روزنامه نگاران ايجاد

مي كند.

به همين دليل و با عنايت به آشنايي عميق جنابعالي به مسائل حوزه انتظامي و نيز عنايت ويژه اي كه در ساليان فرماندهي نيروي انتظامي همواره نسبت به اصحاب قلم و اهالي مطبوعات داشته ايد، خواهشمنديم دستور فرمائيد هرچه سريعتر زمينه توقف اجراي اين طرح و بازگشت امور به روال سابق فراهم آيد.

البته ما نيز معتقد به ساماندهي تردد خبرنگاران در محدوده طرح ترافيك هستيم و بر اين باوريم كه بايد از سوء استفاده از موقعيت خبرنگاران جلوگيري شود و لذا پيشنهاد مي كنيم كه كارت هاي خبرنگاري صادره از جانب مديران مسوول مطبوعات براي خبرنگاران حتما از سوي معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تاييد شود تا از بروز هرگونه سوء استفاده و انجام تخلفات افراد متفرقه جلوگيري شود.

پيشاپيش از بذل عنايت جنابعالي نسبت به خبرنگاران اين راويان صادق واقعيات و تحولات اجتماع و آئينه هاي تمام نماي مشكلات مردم و تمامي اصحاب مطبوعات قدرداني مي كنيم.

مديران روزنامه هاي :

آرمان ، آفتاب يزد، ابتكار، اسرار، توسعه، حيات نو اقتصادي، كار و كارگر، فرهنگ آشتي، صداي عدالت و مردم سالاري