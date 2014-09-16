محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح از مردادماه سالجاری شروع شده و هدف از اجرای آن این است که افرادی که از بیمه تامین اجتماعی قالیبافان سوء استفاده می کنند شناسایی و افرادی که ذی حق بیمه هستند بیمه شوند.

وی اظهار داشت: از آغاز اجرای نظارت و بازرسی از دار قالیبافان بیمه هزار و 400 نفر در زنجان لغو شده است.

مدير اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: از این تعداد 150 نفر اعتراض داده اند که در دست بررسی است.

جعفری تاکید کرد: در حال حاضر در استان زنجان 68 هزار بافنده فعال وجود دارد که از این تعداد 17 هزار نفر بیمه تامین اجتماعی شده اند.



وی دارابودن سن پايين تر از ۵۵ سال، داشتن مدرک فنی و حرفه ای و دريافت كارت قالیبافی از اتحاديه قالیبافان را از جمله اين شرايط عنوان کرد و گرفتن مدرک فنی و حرفه ای را منوط به قبولی در آزمون دانست.



مدير اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: فرشبافان پس از تكميل مدارک می توانند برای دريافت معرفی نامه به این سازمان مراجعه كنند.



جعفری در ادامه گفت: فرشبافان می توانند پس از دريافت معرفی نامه از اين سازمان اقدام به تكميل فرمهای مربوطه در سازمان تامين اجتماعی كرده و با پرداخت هفت درصد حق بيمه تعيين شده با عنوان مشاغل آزاد از مزايای بيمه تامين اجتماعی بهره مند شوند.



جعفري ادامه داد: متاسفانه برخي اوقات در يك خانه چندين نفر به فرشبافي اشتغال دارند، اما به دليل بيمه شدن سرپرست خانوار و تحت پوشش قرار دادن اعضاي خانواده، ديگر اعضا اقدام به استفاده از بيمه تامين اجتماعي نمي كنند.



وی افزود: تعرفه برای بیمه فرشبافان هر ماه 30 هزار تومان است که هر چهار ماه یک بار به حساب سازمان واریز می شود.

مدير اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، تصریح کرد: طرح نظارت و بازرسی از دار قالیبافان با قوت بیشتر در استان اجرا می شود.

جعفری یادآور شد: این طرح با همکاری سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان صورت می گیرد.