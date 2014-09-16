به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش در هنگام خروج از فرودگاه امام خمینی (ره) برای لحظاتی در میان مردم قرار گرفت و وقتی یکی از خبرنگاران از او پرسید چه پیامی برای مردن ایران دارید، گفت: راه سختی در پیش دارم و می‌خواهم به موفقیت برسم.

وی افزود: البته مانند بعضی‌ها اهل وعده دادن نیستم ولی مانند بعضی‌ها وعده‌های عجیب نداده و کارم را انجام می‌دهم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: تمام تلاشم را برای مردم ایران خواهم کرد تا در مسیری که قرار دارم به موفقیت برسم.

وی در مورد شکست تیم فوتبال امید ایران برابر ویتنام هم تصریح کرد: وینگادا کارش را بلد است، اجازه بدهید ببینیم در آینده چه کار می‌کند. مطمئن باشید او در بازی‌های آینده بردها و موفقیت‌های این تیم آغاز می‌شود.

حواشی دیگر حضور کی‌روش در تهران به شرح زیر است:

* پرواز سرمربی تیم ملی ایران بدون تاخیر و ساعت 10:25 دقیقه به زمین نشست.

* اکثر افرادی که برای استقبال از خانواده خود به فرودگاه امام خمینی (ره) رفته بودند، به کی‌روش خوش آمد گفته و به دنبال گرفتن عکس و فیلم یادگاری با وی بودند. همین مساله باعث شد خروج او از فرودگاه سخت شود.