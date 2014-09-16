به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش که بامداد امروز سه‌شنبه از پرتغال به ایران بازگشته بود، سرانجام قرادادش را با فدراسیون فوتبال برای چهار سال دیگر تمدید کرد. کی‌روش به همراه علی کفاشیان در هتل آکادمی حضور یافت تا از ساعت 15 مراسم تمدید قرارداد و نشست خبری سرمربی تیم ملی آغاز شود.

این قرارداد در حالی تمدید شد که این موضوع از پیش از شروع مسابقات جام جهانی برزیل به مهمترین دغدغه فدراسیون فوتبال تبدیل شده بود. علی کفاشیان چند ماه بعد از جام جهانی اعتراف کرد که به خاطر هزینه بالای تمدید قراراداد سرمربی تیم ملی، "ته دلش" به این کار راضی نبوده است ولی به خاطر احترام به رای مردم در نهایت تصمیمش را برای تمدید قرارداد عملی کرد.

بعد از اتمام مسابقات جام جهانی، جو سنگینی در حمایت از کی‌روش و تمدید قرارداد وی ایجاد شد. با این حال وزارت ورزش در مقاطعی در بحث قرارداد سرمربی تیم ملی ورود کرد و "مشاوره‌"‌هایی را در همین زمینه به فدراسیون فوتبال داشت. این اتفاقات حتی تا جایی پیش رفت که بحث جدایی کی‌روش از فوتبال ایران جدی‌تر از قبل مطرح شد؛ کی‌روش زمانی که ایران را به خاطر اتمام ویزای کاری‌اش ترک می‌کرد، اختلاف فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش را در این مورد تایید کرد و گفت بهتر است این دو نهاد ابتدا مشکلشان را با همدیگر حل کنند.

در هر صورت، بعد از گذشت حدود چهار ماه از مسابقات جام جهانی، تکلیف کارلوس کی‌روش با فوتبال ایران مشخص شد. وی که امروز به ایران آمده بود، قراردادش را تمدید کرد تا از حالا کارش را برای موفقیت در مسابقات جام ملت‌های آسیا شروع کند. در همین رابطه، کی‌روش برنامه‌های آماده سازی تیم ملی را در اختیار فدراسیون قرار داده و چند اردوی خارجی و برگزاری بازی تدارکاتی هم پیش بینی شده است.